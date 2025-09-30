"El diseño puede hacer de este territorio un lugar más próspero"

¿Cómo surge la asociación DIME?

Surge de la confianza y la admiración entre profesionales sénior de Castilla y León que se conocían desde hacía años y se encontraban en otros foros, muchas veces fuera de nuestro territorio. Castilla y León era de las pocas comunidades que no contaban con una asociación de profesionales del diseño y decidimos juntarnos a comer una docena de personas para hablar del tema. Unos meses más tarde, echamos a andar oficialmente.

¿Qué es lo que une a los socios de esta agrupación?

Creo que hay tres cuestiones que nos identifican firmemente. En primer lugar, existe un gran respeto por el trabajo que hacen los demás colegas, con un alto nivel. En segundo lugar, el compromiso de creer que el diseño puede hacer de este territorio un lugar mejor, más próspero. Por último, la mayoría ha decidido quedarse a trabajar en Castilla y León por decisión propia, porque creen que aquí la calidad de vida es mayor que en otros lugares, pero también tenemos socios que viven fuera, incluso en el extranjero, pero sienten ese compromiso con su tierra.

Gran diseño desde pequeñas ciudades

¿Se aprovecha su actividad para reivindicar que el buen diseño no está circunscrito únicamente a las grandes capitales?

Es uno de nuestros objetivos prioritarios. Aunque aquí hay que distinguir dos cosas: la calidad de los profesionales por un lado, y el grado en el que las empresas y las administraciones emplean el diseño en nuestro territorio. Castilla y León cuenta con magníficos profesionales que trabajan para clientes de dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma. Pero es verdad que aún hay muchas empresas y administraciones públicas que no explotan todo el potencial que tiene esta herramienta. En el ámbito empresarial, el diseño va incorporándose poco a poco, aunque queda mucho por hacer por necesidades de mercado. Normalmente lo hace en la capa más visible: la identidad visual, el packaging, el diseño web... En el de las administraciones públicas aún queda mucho por recorrer, no solo en el ámbito de cuestiones como la identidad visual o campañas de comunicación, sino especialmente en cuestiones como el diseño de los servicios públicos, donde podría ser aprovechado para que los ciudadanos pudieran aproximarse con más facilidad a los servicios prestados por cada administración, independientemente del canal que usaran, analógico o digital.

¿Hay características que sean comunes a los diseñadores de la España interior?

En cuanto a sus capacidades técnicas, rotundamente no. De hecho, muchos de los profesionales que integran la asociación trabajan en estudios que cuentan con clientes de otros territorios, habitualmente. Pero, como decía, hay un rasgo bastante extendido: prefieren vivir aquí. De ahí que sea tan importante darles visibilidad para que las empresas y administraciones cuenten con ellos de forma habitual.

Juan Ramón Martín San Román. / PABLO REY

¿Qué se puede aportar desde esa perspectiva más alejada de los grandes núcleos?

La sensibilidad frente al territorio y el grado de conocimiento que tienen de él les hace únicos. Buena parte del reto actual en cuestiones como el diseño gráfico consiste en no aplicar recetas predefinidas que han tenido éxito en otros lugares. Es algo que desde la música o la gastronomía se ha comprendido perfectamente. ¿Por qué no hacer lo mismo desde el diseño? Cada ciudad, cada pueblo, especialmente en un territorio como el nuestro, cuenta con una identidad definida, con un patrimonio que lo hace único. El problema es que lo tenemos tan delante de nuestros ojos, que no somos capaces de verlo. Debemos presumir de lo nuestro, pero adaptándonos a los nuevos lenguajes y las nuevas necesidades comunicativas que tenemos hoy en día.

Valorar el buen trabajo

Con el paso de los años, ¿se ha empezado a valorar la labor de un diseñador a la hora de poner en marcha una campaña o vender un producto?

Hay empresas que han tenido esto muy claro y han apostado por ello. Y existen estudios que demuestran que cada euro invertido en diseño tiene un retorno en determinados sectores. La gente de Alto el Fuego, estudio de Zamora, es una buena prueba de ello, con trabajos como los realizados para el Ayuntamiento o el ZLive. No todo puede ser acostumbrarnos a escatimar en recursos. La comunicación y el diseño son una inversión más que hay que hacer, como lo hacemos con otras cosas, como el mantenimiento de los edificios o la adquisición de software.

¿También se ha revalorizado laboralmente al propio diseñador?

Aunque aún no tenemos datos de ningún estudio que hayamos llevado a cabo en nuestro territorio, me atrevería a decir que esto depende mucho del sector para el que se trabaje y del grado de experiencia con el que se cuenta. Pero lo que me preocupa en este sentido es el debate extendido sobre si el diseño es caro o no. O sobre si es necesario cuando alguien sin experiencia puede ofrecer soluciones, aunque estas no cumplan con los más mínimos requisitos de calidad. Nosotros tenemos claro que lo que es caro es no invertir en buen diseño. Cuando alguien piensa que puede resolver un problema de diseño porque sabe utilizar un determinado programa o porque cuenta con una inteligencia artificial que se lo puede resolver, demuestra que desconoce cómo funcionan las necesidades comunicativas que en realidad son la clave del problema. El buen profesional sabe adaptarse a las necesidades de cada cliente y a las posibilidades económicas que este tiene. Cada proyecto, cada empresa, tiene necesidades más o menos complejas. Se trata de aplicar soluciones a medida, no recetas predefinidas, que son las que suelen ofrecer plataformas automatizadas o personas con poca experiencia.

Cita en Zamora

En Zamora se celebran a las segundas Jornadas de Diseño, ¿qué se ofrece en esta edición?

En primer lugar, ofrecemos una serie de talleres y de charlas a lo largo de la semana. Ahí se van a tratar temas tan variados como la animación, la ilustración, el diseño de videojuegos, la rotulación o el collage animado. Todos ellos impartidos por grandes diseñadores de nuestro entorno, algunos de ellos de Zamora. Estas actividades son abiertas a todo el que quiera acercarse, aunque como algunas de ellas se van a celebrar en la Escuela de Arte o en la Escuela Politécnica, tienen un claro destinatario, que son sus estudiantes. El viernes por la tarde contaremos con una mesa redonda sobre patrimonio gráfico, en la que hemos invitado a gente de diferentes colectivos de Zamora, León o Valladolid. El sábado día 4 tenemos el día fuerte. La idea es hacer un recorrido desde lo identitario que es parte del territorio, pero entendiéndonos con nuestros vecinos portugueses.

¿A qué tipo de público van dirigidas las charlas y actividades?

Todas aquellas personas que tengan algún interés por el diseño serán bienvenidas. Naturalmente, hay un público que es el de los profesionales o estudiantes de diseño (para los que tenemos unas condiciones especiales) a los que esperamos con los brazos abiertos. Pero invitamos también a aquellas personas que trabajan en empresas o instituciones que quieran ver ejemplos de cómo los diseñadores les han ayudado a mejorar sus proyectos. No quiero dejar de agradecer al Ayuntamiento de Zamora, la Diputación de Zamora y a la Diputación de Valladolid su ayuda para poder organizar este evento.