Críticas de la oposición a los 2,3 millones de euros aprobados para el Museo de Lobo en el Ayuntamiento Viejo de Zamora

El pleno del Ayuntamiento de Zamora dio este martes luz verde a una modificación presupuestaria en la que se han incluido cuatro millones de euros para pavimentación y renovación de aceras en cuatro barrios de la ciudad y otra partida de 2,3 millones de euros que se destinarán al futuro Museo de Baltasar Lobo en el Ayuntamiento Viejo de la Plaza Mayor.

Esa última partida es la que generó el mayor debate y el rechazo conjunto de la oposición formada por el PP, Zamora Sí y Vox, mientras que entre el público expresaban igualmente su negativa a ese emplazamiento representantes de la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo que impulsan la ubicación de ese museo en el Castillo y acudieron al pleno para visibilizar su posición.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zamora, María Eugenia Cabezas (IU), indicó que cada grupo ha ido cambiando de ubicación según le convenía y explicó que si al llegar al Gobierno municipal apostaron por mantener el proyecto de la antigua Casa de las Panaderas fue porque era "posible, viable y sostenible en el tiempo".

También sostuvo que hay ejemplos muy dignos de museos del mismo tamaño del proyectado que también son "unipersonales" de un solo artista y que tienen una buena gestión y una programación atractiva en vez de muchos metros cuadrados y ser "proyectos megalómanos que cuestan mucho dinero público" y pueden acaban convertiéndose en "mausoleos".

El portavoz del PSOE y primer teniente de alcalde, David Gago, defendió su cambio de postura sobre el proyecto museístico por el sentir expresado por los expertos de la comisión municipal de estudio de la ubicación, que manifestaron que el edificio que actualmente ocupa la Policía Municipal era la mejor opción a corto y la más sostenible a medio y largo plazo.

Sin embargo, el portavoz popular, Jesús María Prada, afirmó que ese grupo de trabajo tuvo como única finalidad «lavarle la cara al PSOE» al que afeó ese cambio de posición, si bien admitió que ese emplazamiento fue propuesto por el Gobierno municipal de Rosa Valdeón, del PP, aunque él ahora no lo apoyaba.

El portavoz de Zamora Sí, Eloy Tomé, advirtió que la partida del Museo de Lobo supone «hipotecar el futuro de Zamora por un acuerdo de despacho» mientras que el de Vox, Javier Eguaras, también expresó su rechazo al lugar y defendió que deberían ser los expertos, los familiares y la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo los que decidieran dónde situar el museo y por eso su formación nunca ofreció una ubicación en campaña electoral.

La otra gran modificación presupuestaria permite destinar dos millones de euros a la renovación de aceras en los barrios de La Candelaria y Los Bloques, un millón en San Lázaro y otro en Pinilla. Unas actuaciones que la oposición tachó de electoralistas y criticó que no se les hubieran ofrecido detalles sobre ellas.

Finalmente, la modificación presupuestaria de más de siete millones de euros entre los que se incluía la inversión en pavimentación y los 2,3 millones en el Museo de Lobo fue aprobada con el apoyo de IU y PSOE, la abstención de Vox y Zamora Sí y el voto en contra del PP.

Al término del pleno en nombre de la Asociación de Amigos de Baltasar Lobo intervino Antonio Gallego para recalcar que han recogido 3.500 firmas de apoyo a la ubicación en el Castillo y ofrecer los argumentos de por qué sería el emplazamiento ideal.