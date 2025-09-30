CCOO y UGT de Zamora piden a la Junta que la residencia de los Tres Árboles permanezca abierta

CC OO y UGT de Zamora instan a la Junta de Castilla y León a que la residencia de los Tres Árboles siga abierta una vez que se abra la que se está construyendo. “Hay muchas necesidades de plazas públicas” porque “todo ciudadano tiene derecho a una residencia pública, es un derecho adquirido” remarcó el secretario general de los pensionistas de CC OO en Zamora, Teo Novilla con motivo de la celebración el 1 de octubre del Día Internacional de las Personas Mayores.

Los mayores “ni somos un grupo silencioso, ni mucho menos invisibles, y visibilizar todos nuestros derechos” señaló la secretaria general de pensiones de UGT, Nieves García, quien enfatizó que “no queremos que haya gente abandonada, que haya discriminación, que haya precariedad contra el mayor”.

Los representantes de los sindicatos denunciaron que “ley de dependencia no está completa del todo” y “la precariedad” en la sanidad.

También incidieron en que “hay personas mayores que están en el umbral de la pobreza energética” y que “tienen muchos problemas de accesibilidad a sus viviendas y hay mucha soledad no deseada” por esta dificultad. Añadió que en el medio rural “nuestros mayores carecen de un montón de bancos y de médicos cuando gracias a ellos muchos pueblos de esta provincia y de España se mantienen vivos”

Novilla demandó que se siga trabajando en esa brecha de desigualdad de las pensiones, ya que “las de las mujeres son menores que las de los hombres, debido a que la cotización por los años pasados” y García aludió a la existencia de edadismo “una discriminación por edad, porque una vez que cumples una cierta edad y te retiras del mercado laboral parece como que ya no vales absolutamente para nada, y, sin embargo, nosotros los mayores tenemos conocimiento, tenemos experiencia y tenemos valores, y todo eso lo podemos transmitir a la sociedad”.