Cacerolada este miércoles en la plaza de Castilla y León de Zamora: te contamos el motivo

Cacerolada a la vista en Zamora. Será este 1 de octubre, miércoles, entre las 20 y las 20.30 horas y el motivo no es otro que "hacer ruido contra el genocidio de Gaza". La convocatoria parte de la Plataforma Contra el Genocidio de Gaza. La iniciativa se repetirá todos los miércoles de octubre en este punto de Santa Clara.

Cartel de la cacerolada. / Plataforma contra el genocidio

La política exterior siembra división en el Gobierno. El plan de paz para Gaza anunciado este lunes por Donald Trump y Benjamin Netanyahu ha causado reacciones dispares en el Consejo de Ministros, con el presidente, Pedro Sánchez, celebrando la propuesta y el socio minoritario de la coalición cargando con vehemencia contra ese mismo plan.

Los ministros de Sumar han querido dejar constancia de su rechazo y han hecho público un comunicado donde condenan el acuerdo, asegurando que es una "imposición" que convertiría a Palestina en "un protectorado de Washington". "Este acuerdo perpetúa el desequilibrio, legitima la impunidad de Israel tras un genocidio", critican desde el ala liderada por Yolanda Díaz.

Sara Fernández

Los ministros de Sumar descalifican el plan al considerar que "no es una propuesta de paz, sino una imposición". Critican además que la "transición" esté tutelada bajo "control estadounidense y sin garantías políticas" para el pueblo palestino, lo que a su juicio supone un "intento de consolidar el 'statu quo' de ocupación y violencia que niega derechos fundamentales".

Lejos de estas críticas, Sánchez ha celebrado la propuesta y ha asegurado que "España da la bienvenida" al plan impulsado por Estados Unidos para "poner punto final a tanto sufrimiento". "Es la hora de que cese la violencia, se produzca la inmediata liberación de todos los rehenes y se dé acceso a la ayuda humanitaria para la población civil", ha defendido en un mensaje en la red social X. Al tiempo en el que ha ahondado en la apuesta de que "la solución de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible".

Desde La Moncloa han subrayado las esperanzas que genera el plan de una salida negociada, un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes y la entrada masiva de ayuda humanitaria para detener la hambruna en Gaza. Fuentes del Ejecutivo señalan que "el Gobierno reitera su apoyo a los esfuerzos para lograr una paz duradera en Oriente Medio, sobre la base de la implementación de la solución de los dos Estados". "Un sufrimiento que ya ha durado demasiado", apostillan.