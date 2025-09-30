Ayudas de hasta 9.000 euros para las nuevas empresas que se asienten en la ciudad de Zamora

El Ayuntamiento de Zamora ha aprobado en el pleno municipal del martes por la tarde por unanimidad de todos los concejales la partida de 190.000 euros que se ofrecerá para conceder como ayuda a las nuevas empresas que se hayan asentado en los últimos meses o que vayan a hacerlo próximamente en la ciudad de Zamora.

El concejal de Promoción Económica del Consistorio zamorano, David Gago, explicó que de la partida global 40.000 euros serán para sufragar costes del alquiler de locales y el resto, 150.000 euros, para ayudar en los gastos de la creación de esos nuevos negocios. La ayuda máxima por empresa será de 9.000 euros. A la hora de determinar la subvención se priorizarán determinados aspectos sociales.

En el pleno también se acordó, a sugerencia del grupo municipal del PP, que en las comisiones informativas se diesen datos periódicamente del padrón municipal y la evolución experimentada en cuanto a crecimiento o pérdida de población.

En el pleno, Zamora Sí expuso además una moción que no pasó la urgencia para acometer mejoras en el barrio de La Horta y Puerta Nueva.

Además, se acordó definitivamente el hermanamiento con la ciudad palestina de Beit-Jala, situada en Cisjordania, muy cerca de Belén y Jerusalén. El hermanamiento con esa ciudad principalmente católica fue apoyado por el equipo de Gobierno de IU y PSOE y por Zamora Sí, mientras que el PP se abstuvo y Vox votó en contra.