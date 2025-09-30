Aparecen nuevas pintadas en un garaje de Zamora... ¿Incitando al diablo?

Mientras que los 'graffitis' son parte de muchas zonas urbanas como una obra de arte más, todavía existen en Zamora vándalos que realizan pintadas en diferentes puntos de la ciudad. No tienen porque ser necesariamente dibujos, sino que muchas veces sirven como queja... O simplemente como una forma de ensuciar paredes y puertas. Ese parece haber sido el caso de unas pintadas que han aparecido en los últimos días en la entrada a un garaje de la capital. Quizá por desconocimiento o quizá por retorcer en exceso las ideas que se querían plasmar, no se termina de comprender el mensaje que se quería trasladar.

Según se puede apreciar en la imagen que ha corrido como la pólvora por las redes sociales, especialmente los grupos de apoyo entre zamoranos de Facebook, los vándalos habrían serigrafiado la pared con un '666' y una estrella de David, símbolo judio por excelencia. El denunciante de este acto de vandalismo es Luis Santamaría, secretario para España en Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES). Acompañado del texto "Lo que nos faltaba", el experto enlaza una publicación anterior de su perfil personal en la que asegura que no se trata de "vandalismo satánico", sino de "gamberrismo de imitación". Por si fuera poco, apostilla que "además de incivilizados, ignorantes".

Desde tiempos inmemoriales el número '666' se ha asociado al diablo, aunque hay quien cree que puede hacer referencia también a Nerón, por la suma de los números que harían referencia a su nombre como emperador. Sea como fuere, en este caso aparecen junto a simbología judía, un detalle que hace arquear la ceja a más de uno. Quizá nunca sabremos los motivos para combinar estos dos temas en una pintada o si simplemente fue un error a la hora de usar el 'spray' mientras buscaban dibujar un pentagrama. De cualquier manera, se trata de un nuevo ejemplo del vandalismo en la ciudad, opacando el trabajo de otros grafiteros que adornan con sus dibujos aquellas zonas de Zamora que tienen reservadas.

Respuestas

Entre las respuestas a la publicación original de Luis Santamaría se encuentra una que tira de ironía por la posible confusión. "Han intentado pintar un pentáculo y les ha salido más bien una estrella de David dentro de un círculo. Panolis...", reza este mensaje acompañado de varios emoticonos de risa. Sin embargo, no se trata de una idea generalizada, pues otra usuaria apunta a que "quizás no sea una equivocación, sino que quieren identificar el demonio con la estrella de David". En definitiva, se trata de un misterio sin resolver que quedará en duda para siempre una vez que las pintadas sean eliminadas por los servicios municipales.