Ahora Decide denuncia los retrasos del nuevo Conservatorio de Música

“Comienza un nuevo curso en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora y seguimos esperando que finalicen las obras después de 17 años”, sentencia categóricamente el portavoz de Ahora Decide, Manuel Fuentes, denunciando los continuos retrasos de esta obra, dependiente de la Junta de Castilla y León.

Según las últimas informaciones, los trabajos debían de haber finalizado el pasado julio, “pero seguimos, un curso más, impartiendo las clases a trescientos alumnos en un espacio obsoleto”, se apunta desde la agrupación.

Obras en el Conservatorio de Música de Zamora / Cedida

Hace más de siete meses, el portavoz de Ahora Decide y la presidenta de la Asociación de Padres y Madres del Conservatorio Profesional de Música de Zamora denunciaban la paralización de las obras por un periodo de más de un año, después de otras anteriores, y exigían la reanudación de las obras y anunciaban que las obras no finalizarían este verano.

Edificio inadecuado

“Las obras se reanudaron y su fecha de finalización se fijó en el 21 de julio de 2025. Dos meses más tarde de esa fecha, iniciamos el curso en un edificio inadecuado y seguimos esperando el fin de las obras de una infraestructura que Zamora necesita y que tienen en unas condiciones adecuadas y con buen equipamiento todas las capitales de provincia de Castilla y León excepto Zamora”, apunta Fuentes.

Fue en agosto de 2008 cuando el por entonces presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, vino a Zamora a colocar la primera piedra y anunció una inversión de diez millones de euros. “Once años después, en febrero de 2019 aparece el consejero de Educación para decirnos que el nuevo Conservatorio de la capital será una realidad a partir del año 2023”, apunta el portavoz de Ahora Decide, quien continúa señalando que “el 20 de octubre de 2022, después de iniciadas las obras, hechos los cimientos, haber gastado cuatro millones de euros y llevar meses paralizadas, el nuevo presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció una inversión ese año de 4,5 millones de euros que supondrían que el nuevo conservatorio estaría en funcionamiento en el curso 2024-2025”.

Pregunta en las Cortes

Ahora Decide presentó incluso una pregunta en las Cortes de Castilla y León para solicitar información sobre este proyecto. “Tres meses después, llegó la respuesta que decía que el Conservatorio Profesional de Música de Zamora ha sido y es una prioridad para la Consejería de Educación. Un proyecto emblemático y estamos negociando con la empresa para dar continuidad al proyecto”, recuerda.

Obras en el Conservatorio de Música de Zamora / Cedida

A punto de iniciar el nuevo curso en el Conservatorio, y visitada la obra, “los operarios nos dicen que tardará más de un año al que habrá que añadir el tiempo para remates y equipamiento. Después de diecisiete años nos tememos que el próximo curso tampoco estrenaremos el nuevo Conservatorio Profesional de Música”, vaticinó Fuentes, quien exige la agilización de las obras y la garantía de que el equipamiento esté listo antes de que finalice este curso.