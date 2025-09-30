Adiós al paso de cebra del "susto o muerte" de la avenida Cardenal Cisneros: fulminado a medias

Las obras de humanización de Zamora llegan a su fin "a falta de remates y ajustes", según informó el pasado 17 de septiembre Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora. Blanco precisó que la mayoría de las 26 quejas que se han formulado en los últimos quince meses por las obras de humanización han sido atendidas.

Sin embargo, la lista de detalles por afinar continúa siendo extensa, a juicio tanto de los viandantes que transitan por la zona como por los conductores que circulan por las vías reformadas como la avenida Cardenal Cisneros.

"Esto no es humanizar a la población, es volverla majareta"

Una de las quejas recientes es el elevado volumen de los semáforos para guiar a las personas con discapacidad visual. "¡No hay quien duerma con estos puñeteros semáforos! Llevo dos días que no pego ojo, ¡y levántate a las 7:00 para ir a trabajar! ¡Como no bajen el volumen, cualquier día aparecen desarmados! ¡Como tenga que pedir pastillas para dormir se va a liar gorda! ¡Tengo los nervios desechos de tanto 'pi, pi, pi'! ¡Esto no es humanizar la población, es volverla majareta! ¡Los ciegos no son sordos!", comentaban los afectados en redes sociales.

Eugenio Viñas

"Nos hemos asustado los dos"

Asimismo, los conductores también se quejan de los semáforos en ámbar para los coches y en ocasiones en verde para los peatones. "Hoy no he tenido un accidente porque no era el día. Vengo desde Morales al polígono, y justo en la gasolinera de al lado de Midas hay un semáforo. Estaba en ámbar, pasé, y justo vi por el rabillo del ojo que estaba en verde para los peatones. Un chico en ese momento estaba intentando pasar. Nos hemos asustado los dos".

Eliminado el paso de cebra del "susto o muerte" en Cardenal Cisneros

Una de las quejas que sí han sido atendidas es el relacionado con un paso de peatones. A principios del mes de septiembre, tras el repintado de los pasos de peatones en la avenida Cardenal Cisneros de Zamora, los viandantes habituales de la zona advirtieron del peligro de uno de los pasos de cebra, al considerarlo de "susto o muerte": "Me ha pasado ya dos veces. Casi me atropellan. La última vez el coche me pasó a diez centímetros", contaba a este diario un vecino del barrio de Los Bloques.

Paso de cebra ya borrado de la avenida Cardenal Cisneros de Zamora, pero con marcas visibles y salientes en la acera. / LOZ

El problema residía en este caso no en el color de las luces del semáforo, sino en la ausencia del semáforo en el paso de peatones situado entre las calles Pizarro y Hernán Cortés y que enlaza con el parque de León Felipe. Los coches que entraban en la ciudad tienen un semáforo en el paso de peatones anterior, situado antes de llegar a Pizarro. Cuando se abría ese semáforo, los automóviles arrancaban y cuando estaban acelerando unos metros más adelante se encontraban con el paso de peatones "in extremis" con peatones cruzando sin señalización vertical. Lo mismo ocurría con los vehículos en sentido contrario que salían de la ciudad y se topaban con este paso de peatones sin semáforo.

La solución ha llegado en menos de un mes después de la queja ciudadana optando no por la instalación de dos semáforos más, sino cortando de raíz y apostando por la eliminación del paso de cebra ante su peligrosidad. El paso de peatones ha sido "borrado" del asfalto, aunque sus marcas todavía resultan visibles sobre el asfalto. Se han incluido líneas discontinuas en ese tramo para señalizar la separación de los dos carriles en ambos sentidos y se han conservado los dos salientes de la acera hacia el paso de la cebra (que, por otra parte, restan plazas de aparcamiento). Unos cambios que siguen provocando que muchos viandantes lo sigan utilizando, pero ahora todavía con menor seguridad.