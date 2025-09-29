Zamora sienta las bases de una red nacional para retener talento sénior: "Su experiencia no se puede desaprovechar"

El HUB de la Aldehuela en Zamora ha sentado este lunes las bases de la creación de una red de talento sénior que busca aprovechar el potencial de las personas mayores de 55 años.

Las instalaciones tecnológicas de las afueras de la capital zamorana han acogido el "Encuentro del Ecosistema Talento Sénior" en el que catorce entidades tanto del ámbito autonómico como del nacional se han unido en el objetivo de intentar retener ese talento de las personas de la edad de plata. Al respecto, el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León, Eduardo García, ha subrayado que el proyecto de ecosistema sénior engloba a entidades que "impulsan de alguna manera la incorporación del talento sénior, de estas personas a partir de 55 años y especialmente más allá de los 65 años, que de alguna forma, por su experiencia de vida, por su trayectoria profesional, cuentan con ese conocimiento y con una experiencia que les hace muy valiosos para toda la sociedad". La retención de ese talento, según ha argumentado es especialmente útil "para las empresas y las entidades que están en el ámbito de la innovación de los servicios sociales, y especialmente en el ámbito de las personas mayores", como son las que se asientan en el HUB de la Aldehuela de tecnología de los cuidados.

Eduardo García ha resaltado que el HUB de la Aldehuela tiene sus puertas abiertas y se pone a disposición de cualquier proyecto y cualquier empresa que impulse la innovación social y la innovación tecnológica. "Seguimos siendo una referencia en apoyar cualquier iniciativa que suponga una mejora en la calidad de vida de las personas a través de la innovación social", ha recordado.

Por su parte, el presidente del clúster SIVI, Pablo Gómez, ha subrayado que el talento sénior "no se puede desaprovechar" y debe utilizarse tanto en procesos de visión estratégica como en el impulso de proyectos de innovación. Gómez ha señalado que no se puede prescindir del talento de las personas que están próximas a llegar a la edad de jubilación. "Muchas veces hablamos de la inteligencia artificial, de las últimas tecnologías y de la digitalización, y parece que la edad es sinónimo de estar fuera de esa ola de la digitalización, pero nada más lejos de la realidad", ha advertido, para argumentar que quien se ha preocupado de formarse a lo largo de toda su vida lo sigue haciendo cuando es mayor y además tiene más tiempo para ello, a lo que hay que sumar "la experiencia que tienen los sénior".

En la jornada han estado presentes cargos institucionales relacionados con el empleo, como el gerente del Ecyl en Zamora, Efrén Fernández, y especialistas en mayores como el secretario general del Ecosistema Talento Sénior, Alfredo Bohórquez. Este último ha incidido en la importancia de diseñar proyectos que permitan la contratación de profesionales sénior en situación de desempleo, porque existe en ese colectivo un talento humano, no solo medido por títulos, sino por tener "un valor enorme que pueden seguir aportando a la sociedad". Ha recordado que en Castilla y León los desempleados de entre 45 y 64 años suponen un alto porcentaje del total de parados, que el pasado mes de agosto llegó al 60% (35.878 desempleados de ese rango de edad de un total de 59.692). Una estadística que revela que hay mucho talento sénior sin aprovechar.