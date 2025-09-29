Zamora se promociona en una feria de turismo de alto "standing" que se celebra en Sevilla

El concejal de Turismo de Zamora, Christoph Strieder, promociona estos días la ciudad de Zamora en la "XII CultourFair, Feria de Turismo de Alto Standing", que se celebra en Sevilla del 28 al 30 de octubre, y en la que participan medio centenar de compradores internacionales.

En la feria, Strieder mantiene diferentes encuentros con profesionales de varios países para ofrecerles la posibilidad de que incluyan a Zamora entre su oferta turística. El edil ha destacado la importancia de "promover el turismo internacional", muy interesado en el turismo enológico y al que también ha ofrecido el patrimonio industrial de Zamora, una oferta nueva "de gran atractivo".

Del turismo internacional, el edil ha resaltado que se trata de un sector en el que provoca mucho interés la oferta en turismo enológico y que "poco a poco están descubriendo la oferta de la provincia”. En este sentido, el concejal de Turismo ha destacado el interés de un Touoperador de Viena por dar a conocer la comunidad y, de forma especial, Zamora y la Ruta del Vino de Zamora.

Además, ha destacado que llama la atención la oferta patrimonial que Zamora ofrece, con el peso cada vez más importante del Patrimonio Industrial, como aceñas y harineras y todo el complejo de las centrales hidroeléctricas y sus correspondientes poblados. Strieder ha destacado que esta es “una oferta nueva y que puede significar un gran atractivo porque es un terreno desconocido”.

El programa de CultourFair, como evento B2B, consiste en la realización de una serie de entrevistas durante los tres días de la feria, en las que se pone en contacto la oferta con la demanda directamente entre empresas e instituciones, con el objetivo de promocionar el turismo cultural de alto standing.