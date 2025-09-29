Zamora, entre las ciudades más baratas y con las rentas más bajas

El coste de la vida en Zamora es mucho más económico que en el resto del territorio nacional. En concreto, la ciudad se sitúa como la segunda más barata para vivir, solo por detrás de Lugo. El ranking lo completan Oviedo, Cáceres, Teruel, Palencia, Ávila, Ourense, Huesca y Albacete. Ciudades en las que el coste de la vida es menor, pero también sus ingresos. De este modo, en Zamora las rentas se sitúan bastante por debajo de la media nacional, en concreto un 15,5% menos, lo que la posiciona como la ciudad con menos con los ingresos más bajos, según el informe elaborado por la plataforma Kelisto a través de los datos recopilados entre los meses de julio y agosto de 2025.

Respecto al coste de la vida en Zamora capital se sitúa un 12,22% por debajo de la media nacional. Por partidas de gasto, también es la capital en la que menos cuesta adquirir un inmueble, con un precio medio de un 46,1% por debajo de la media del conjunto del país. Junto a otras ciudades de Castilla y León, como León y Palencia, Zamora se posiciona también entre los lugares en los que se puede ir al supermercado y llenar la cesta de la compra con un desembolso menor, puesto que se pueden encontrar productos con precios hasta un 2,6% más bajos que la media. A la hora de contratar un seguro, también sale mucho mejor en la ciudad del Románico, encontrándose entre las tres más económicas. No obstante, los ingresos en Zamora también se sitúan por debajo de la media española siendo la ciudad con menos renta (-15,5%).

Además de Zamora, entre las ciudades más baratas se encuentran otras que comparten con la ciudad su escasez de población como son Teruel, Huesca o Ávila. Todas ellas son ciudades de interior con un atractivo turístico más limitado y una economía más dependiente del sector primario.

Ciudades más caras para vivir

Estas son algunas de las conclusiones del "Índice de las ciudades más caras para vivir 2025" elaborado por el portal especializado en ahorro, que analiza cuánto deben desembolsar los consumidores para acceder a los mismos productos y servicios en las distintas capitales de provincia españolas. El análisis tiene en cuenta los datos de las 50 capitales de provincia, más Ceuta y Melilla. Para cada una de ellas se han examinado cifras sobre 17 productos y servicios de seis categorías: vivienda, impuestos, facturas del hogar, transporte público y privado, compra y ocio.

Del estudio de este año, también se desprenden dos conclusiones principales. La primera, que la diferencia de las ciudades más caras y baratas con respecto a los precios medios vuelve a ampliarse notablemente. De este modo, el coste de la vida en Barcelona, que el año pasado era la tercera del ranking y se situaba un 10,51% sobre el promedio el año pasado, supera ahora el 38%. La segunda deducción se centra en el cuestionamiento de tópicos, aún vigentes, como el de que "la vida en el Norte es más cara que en el Sur" y que se demienten en el análisis en el que se demuestra como las ciudades del sur y del arco Mediterráneo ganan presencia en el top 10 de ciudades más caras, con Barcelona, Palma de Mallorca, Granada, Málaga, Girona, Valencia y Almería "como principales estandartes gracias a su fortaleza como destino turístico, a su atractivo para las multinacionales y nómadas digitales y a sus buenas infraestructuras y conexiones", destacan los autores del estudio.

Junto a las capitales del sur y el arco Mediterráneo, en el top 10 de ciudades más caras de 2025 figuran, al igual que otros años, Madrid y San Sebastián, que es la única capital del norte que queda en esta clasificación. Como novedad, entra Las Palmas de Gran Canaria gracias a su fortaleza turística y a su atractivo para nómadas tecnológicos.

Cambio de proveedores

Recortar muchos de los gastos que habitualmente afrontan las familias resulta complicado, sobre todo, porque en muchas ocasiones no dependen de los propios consumidores como puede ocurrir con los gastos de la vivienda o del transporte público. Ademas, aunque muchas facturas del hogar tienen el mismo coste en cualquier lugar, hay suministros cuyo precio puede variar notablemente en función de la localización, como el seguro de hogar o el seguro de coche y, en menor medida, el recibo de la luz y el del gas, siendo, por ejemplo, la factura del gas natural más elevada en las ciudades más frías, del interior y el norte peninsular.

Otro de los temas para esta dificultad de mejorar el ahorro en el hogar se encuentra en que puede exigir modificar los hábitos de manera importante en temas como el ocio o el transporte privado. Algo que no siempre es sencillo. No obstante, sí hay una manera de poder conseguir economizar en las facturas del hogar. "Un simple cambio de proveedores para pasarse a los más baratos puede permitir ahorrar 1.420 euros de media por hogar, una cifra que puede dispararse hasta los 3.400 euros si los proveedores contratados estaban entre los más caros del mercado", detalla Estefanía González, portavoz de la plataforma Kelisto.

Stock de vivienda bajo mínimos

Zamora se encuentra entre las 35 capitales de toda España en las que los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca. Dato que subraya la desaparición de la oferta de viviendas en venta que sigue acercándose al mínimo histórico que se registró en España en el primer trimestre de 2014 y es que según el último estudio de Idealista, señala que el nivel de oferta registrada en el segundo trimestre de 2025 es solo un 9% superior a la que existía en el invierno de hace diez años.

A pesar de que en España aún no se ha alcanzado el mínimo, son 35 las capitales de provincia en las que los compradores encuentran menos oferta disponible que nunca, entre ellas casi todos los grandes mercados, a los que se une Zamora. De este modo, alcanzan su mínimo histórico las ciudades de Alicante, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Palma, Sevilla y Valencia. Listado de ciudades en mínimos de stock que se completa con A Coruña, Almería, Ávila, Burgos, Ceuta, Ciudad Real, Girona, Guadalajara, Huelva, Huesca, Las Palmas de Gran Canaria, Lleida, Lugo, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

Transaciones

El mercado zamorano de viviendas urbanas ha cerrado el segundo trimestre con un total de 569 transacciones, el 62,1% más que el año anterior, según el informe del Observatorio Económico realizado por el Servicio de Ecova Estudios. Esta mejora es más intensa que la del conjunto regional (37,1%). Además, se aprecian notables diferencias en función del estado y del régimen de las mismas. Por un lado, la vivienda usada se anota el 81,9% de las transacciones totales y la nueva sólo el 18,1%. Además, mientras que la usada repunta un 52,3% en relación al año anterior, la nueva lo hce un 128,9%. En Castilla y León, el primer tipo sube un 34,5% y el segundo un 48%. A su vez, el 87,5% de las operaciones se han concretado en vivienda libre, después de un crecimiento del 66,6% y, únicamente el 12,5% en vivienda protegida, tras avanzar un 36,5%.