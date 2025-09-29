Zamora apuesta por un nuevo modelo energético "más verde, barato y renovable"

Los mares de placas cada vez llenan más campos zamoranos, pero el beneficio de esta energía “se vende a las grandes ciudades y la provincia no se aprovecha de nada”, asegura el director ejecutivo de OTC EnerZa, Roberto Carazo. Este proyecto busca cambiar esta situación y ayudar a los ciudadanos, empresas y municipios a producir y gestionar sus propios recursos renovables de manera conjunta y así “abaratar costes y reforzar la economía local”.

La empresa ya tiene varios proyectos en marcha, uno de ellos es la Comunidad Energética Valcorba-Hernán, en la provincia de Valladolid, donde cuatro municipios se han unido para levantar una gran planta solar con baterías y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Estas agrupaciones están formadas por un mínimo de cinco entidades, personas, empresas o ayuntamientos, que utilizan conjuntamente instalaciones renovables, un modelo “más verde, barato y renovable”.

Gracias a la financiación del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) con fondos europeos Next Generation, OTC EnerZa presta asesoramiento técnico, económico y jurídico sin coste. “Aunque somos una empresa privada, estamos haciendo un servicio público”, remarca Carazo. Este equipo, con sede en Toro, acompaña al solicitante desde la tramitación de licencias hasta la puesta en marcha del proyecto.

Además, al invertir de forma colectiva, se accede a mayores subvenciones y se negocian mejores precios con las comercializadoras eléctricas. “No es lo mismo ir solo que ir agrupado”, apunta antes de destacar también la posibilidad de “optimizar el consumo y los excedentes de energía entre varios socios”. Así, la energía que uno no utiliza puede ser consumida por otro, lo que consigue más eficiencia y reduce los costes.

El enfoque comunitario es especialmente atractivo para pequeñas y medianas empresas, organismos públicos y particulares que quieran ahorrar costes y apostar por energías renovables. El director sostiene que esta fórmula puede ayudar a fijar población y atraer nuevas inversiones: “Ya hay empresas de almacenamiento de datos interesadas en instalarse, porque la energía será más barata”.

La oficina destaca también el potencial que tiene la provincia para liderar este modelo gracias a su tejido de pymes, su abundancia de recursos renovables y su capacidad para captar financiación europea. La Oficina de Transformación Comunitaria EnerZa se presenta así como un aliado estratégico para que la energía producida en Zamora se quede en Zamora, lo que favorece un modelo más justo, sostenible y con proyección.