Las XXXII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora despliegan la ilusión por toda la ciudad

Ecuador de las XXXII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora con un programa que arrancaba este lunes con el apartado "Magia para Bebés", en el que el mago, cantante y payaso Kayto, ganador del Premio Warner Bros en la especialidad de magia infantil, llevó a la escuela infantil municipal La Aldehuela una función que combinó ilusionismo y humor. Jornada en la que también regresaron las sesiones de "Magia para Recordar" con la presencia del ilusionista argentino Adrián Conde en el Centro de Día Ciudad Jardín. Por último, el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge esta tarde "Globsesión", una propuesta para todos los públicos a cargo de Willy Monroe, todo un virtuoso de las esculturas con globos.

La programación del martes, 30 de septiembre, se trasladará dentro de la sección "Magia para Bebés" a la escuela infantil Nuestra Señora de la Concha de la mano del artista especialista en magia familiar e infantil Kayto. Después, el mago, que pertenece a la tercera generación de payasos, protagonizará "Magia para Nuestros Mayores" en el Centro de Día Zamora 1. Por la tarde, la Biblioteca Pública será sede del show "Abrapalabra", a las 18.30 horas, un espectáculo de magia, cuentos e historias para niños a partir de tres años ejecutado por JoseMari Alcázar. Por último, el Museo Etnográfico de Castilla y León acogerá una nueva sesión de Globsesión a cargo de Willy Monroe.

Además, en el horario habitual de la Biblioteca Pública de Zamora se podrá visitar la exposición de fotografía firmada por el artista italiano Mattia Bidoli, trabajador humanitario, fotógrafo y mago que, desde hace más de veinte años, recorre los rincones más vulnerables del planeta.