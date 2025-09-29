“Lo sagrado en lo cotidiano” centra una muestra en el Etnográfico

El Museo Etnográfico de Castilla y León reúne más de 300 piezas, proceden de préstamos de distintas instituciones y de colecciones particulares, así como de los fondos del centro regional, vinculadas con la religiosidad, en la muestra “Lo sagrado en lo cotidiano” que abrirá sus puertas el miércoles, día 1 de octubre.

La exposición hace un recorrido por algunos de los objetos que, de un modo u otro, entrelazan su propia existencia con la divinidad, sobre todo las sociedades campesinas de nuestra región.

A través de tres grandes ejes temáticos, la religiosidad del cuerpo, la religiosidad de puertas adentro y la religiosidad de puertas afuera, se realiza un itinerario por los objetos que mejor caracterizan la cultura material propia de la religiosidad popular, procedentes tanto de los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León, como de otras instituciones y colecciones particulares.

En palabras del propio comisario de la exposición, Pedro Javier Cruz Sánchez “lo sagrado no solo se manifiesta en ritos, celebraciones y prácticas rituales, individuales o colectivas; esta presencia es palpable en toda una serie de objetos que han acompañado al ser humano en sus tareas cotidianas, en el trabajo, la casa, en el ciclo festivo o incluso en la muerte”.

Las piezas, más de 300 ejemplares, se acompañan de una cuidada selección fotográfica con autores tan dispares en estilo y cronología como son los zamoranos José María Gamazo “Joyco”, Ángel Luis Domínguez o Alberto Furket; el arquitecto conquense Carlos Flores cuyo archivo alberga el centro regional; el polifacético artista Aniceto García Villar, de la Escuela Madrileña de Cerámica; y el destacado Premio Nacional de Fotografía 2011, Rafael Sanz Lobato.

La muestra contará con un catálogo digital y la entrada es libre y gratuita.