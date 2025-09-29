La reacción municipal al "agujero" en la pasarela peatonal del Puente de Hierro tras la denuncia de Zamora Sí

La denuncia de Zamora Sí sobre el deterioro del Puente de Hierro de la ciudad y la aparición de un "agujero" por la rotura de una de las maderas ha venido seguida este lunes de la sustitución de ese tablón y la realización este martes de una segunda intervención en la pasarela peatonal del viaducto, según ha confirmado el concejal de Obras, Pablo Novo.

La madera rota situada junto a uno de los salientes a modo de miradores de la pasarela peatonal estaba señalizada y acotada para evitar que nadie la pisase hasta que fuera sustituida por otra.

Zamora Sí había denunciado que ese puente, que es una de las más infraestructuras más transitadas de Zamora y clave para la conexión de los vecinos de la margen izquierda del Duero, presenta un deficiente estado de conservación que ha denunciado esa formación en varias ocasiones desde hace casi dos años. La oxidación avanzada de la estructura metálica, el deterioro de la pasarela peatonal y la falta de actuaciones de mantenimiento adecuadas fueron algunas de las denuncias.

Madera reparada en la pasarela peatonal del Puente de Hierro. / Cedida

"Casi dos años después, la situación ha alcanzado un punto crítico: la pasarela peatonal presenta tablas desprendidas y ya ha aparecido un agujero desde el que se observa directamente el río Duero bajo los pies de los viandantes, obligando a muchos zamoranos a sortearlo para poder cruzar", señaló el portavoz municipal de Zamora Sí, Eloy Tomé, antes de conocerse la intervención llevada a cabo este lunes por la mañana por los servicios municipales.

Por otra parte, la formación provincial también ha alertado del deterioro que presenta el barrio de La Horta y Puerta Nueva, motivo por el que presentará una moción en el pleno de septiembre que se celebra este martes. Zamora Sí ha constatado que hay "aceras levantadas e irregulares, parques infantiles en mal estado, zonas verdes abandonadas, solares degradados y elementos patrimoniales olvidados, como la Iglesia de San Leonardo, declarada BIC en 1998, cuyo entorno se encuentra en una situación lamentable", han advertido los concejales Eloy Tomé y Rocío Ferrero.