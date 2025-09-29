El precio de los locales en Zamora se desploma en las zonas comerciales

El panorama del comercio en Zamora ha cambiado, y mucho, en los últimos años. Atrás quedan esos tiempos en los que encontrar un local vacío en las principales calles de la capital era casi misión imposible. La caída de la población, el comercio "online" o la pandemia del COVID-19 han ido haciendo mella en un de por sí debilitado comercio, que ha visto como en los últimos años los establecimientos con el cartel de "Se alquila" se han ido multiplicando.

Cambio de tendencia

Y eso se nota en los precios. En un artículo publicado en LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA en el año 2000, cuando ya se empezaban a ver multitud de locales vacíos en la ciudad, se daba cuenta de los desorbitados precios que los propietarios podían llegar a pedir por un establecimiento en alquiler.

Ahora, cinco años después, una comparativa teniendo en cuenta los anuncios publicados en las principales webs dejan patente el importante desplome de los importes medios mensuales en las zonas más céntricas, debido, fundamentalmente, a que muchos de ellos llevan años sin encontrar un emprendedor que se anime a hacerse con ellos para montar un negocio.

Hace cinco años, en la calle Santa Clara se ofertaban locales comerciales entre los 4.000 y los 4.500 euros. Cinco años después esos importes se han desplomado. Actualmente, hacerse con un establecimiento en la principal arteria comercial de la ciudad ronda los 3.000 euros. Incluso se ofertan locales, como uno situado en la plaza de Castilla y León, por tan solo 700 euros mensuales.

Lo mismo sucede en la calle San Torcuato, donde no hace falta más que darse un paseo para notar cómo el comercio tradicional ha ido perdiendo fuerza en los últimos años. Con multitud de locales sin arrendar, la que fuera una de las principales calles comerciales de la ciudad ha ido perdiendo fuelle poco a poco con el paso de los años. De ahí que también los precios hayan caído considerablemente. Así, en el año 2000, se ofertaban locales por hasta 1.800 euros al mes. Ahora, según las páginas de alquiler más importantes de Internet, se ofrecen algunos de ellos por menos de 900 euros mensuales.

Cambios comerciales

En el resto de zonas de Zamora el panorama no es muy distinto. Si bien en el año 2000 se ofrecían locales en la calle Benavente por casi 2.000 euros, en concreto, 1.900 euros, o en la calle San Miguel se alquilaba un establecimiento con más de quinientos metros cuadrados por 2.950 euros, ahora la situación es bien distinta. Así, por ejemplo en la calle San Atilano se puede encontrar un establecimiento de casi cien metros cuadrados por tan solo 500 euros mensuales. El mismo precio que otro local vacío en la calle San Andrés. E incluso en la calle la Brasa se oferta un espacio de 100 metros cuadrados por tan solo 400 euros.

Una caída de precios considerable, que en algunos casos llega hasta ser hasta ser un 50% más barato que hace cinco años y que da cuenta del cambio de panorama comercial que vive la ciudad en los últimos años y que parece, a la vista de los hechos, que no va a mejorar en el futuro.

El precio medio de las viviendas se dispara

Mientras el precio de los locales comerciales en alquiler se desploma en los últimos años, el de las viviendas para arrendar, por el contrario, se ha disparado. Tan solo hace falta echar un vistazo a las principales páginas web donde se ofertan para notar la importante subida que han experimentado. Alquilar una vivienda se está convirtiendo en casi misión imposible en la capital, más cuando el sueldo medio no llega a los 20.000 euros anuales.

Así, según estos portales, alquilar un piso en la calle del Riego de tres habitaciones alcanza los 750 euros, algo menos que en la plaza de Fernández Duro, donde el importe, para también de un piso de tres habitaciones, roza los 800 euros mensuales. Mismo precio que para otra vivienda en la calle Diego de Ordax.

La falta de un parque de viviendas en alquiler en Zamora capital está impulsado esta escalada de precios. Tan solo hace falta hacer una búsqueda en Internet para ver la escasez de viviendas para arrendar, que en algunas de estas páginas no supera la treintena. Esto ha supuesto que su precio se dispare. Tan es así que se ofertan pisos en el barrio de Pinilla que ya se acercan a los 600 euros, lo mismo que sucede en el barrio de Los Bloques. Tanto se han subido los precios que en la calle Valladolid, en Vistalegre, se ofrece una vivienda de dos habitaciones y de 60 metros cuadrados por 1.500 euros mensuales.

Falta de oportunidades

La mala situación del comercio en Zamora capital tiene su reflejo en los traspasos de negocios. Sin bien hace años, lograr hacerse con un local en funcionamiento era considerado una buena opción de negocio, hoy en día parece que no lo es tanto. De hecho, consultando diversas páginas de Internet, tan solo aparecen un par de negocios que se traspasan en la capital. En algunas webs, ni tan siquiera aparecen resultados.

De hecho, hay más negocios que buscan cambiar de dueño en Benavente que en Zamora capital: un local de comida para llevar, un supermercado y una tienda de repostería. Su precio oscila entre los 70.000 y los 200.000 euros. Tan solo aparece reflejado un negocio en Zamora capital, en concreto un restaurante en Las Viñas, que se traspasa "en pleno funcionamiento" y con las mejores calidades.