Polémica por los nuevos semáforos en Zamora: "¡Se va a liar gorda!"

El pasado 17 de septiembre, el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, informó que las obras de humanización de la travesía de Cardenal Cisneros ya están ejecutadas al cien por cien. Solo faltan algunos remates, ajustes en la señalización y una actuación profunda y estructural para arreglar el socavón de esta travesía que en 2018 "se tragó" un vehículo.

En la comparecencia tras la reunión mensual de coordinación de travesías, Blanco también precisó que la mayoría de las 26 quejas que se han formulado en los últimos quince meses por las obras de humanización han sido atendidas y los trabajos persiguen el objetivo de "integrar estas tres travesías en el entorno urbano", además de conseguir una ciudad con una movilidad "activa y sostenible, bajar las emisiones a la atmósfera y mitigar la contaminación acústica", a la vez que resultan más accesibles y dan protagonismo a peatones y ciclistas frente a los vehículos a motor.

Sin embargo, parece que todavía hay algunos aspectos por pulir, como han deslizado algunos usuarios de redes sociales los últimos meses, pero que no serán atajados de no ser formalizados por las vías oficiales que puso la subdelegación del Gobierno y los responsables de las obras a disposición de los ciudadanos antes del inicio de los trabajos.

Recientemente, una usuaria ha publicado un comentario en la última publicación en Facebook del alcalde de Zamora, Francisco Guarido, avisando de un problema que viene sufriendo los últimos días. Según esta mujer, las señales acústicas de los nuevos semáforos para guiar a las personas con discapacidad visual tienen un volumen demasiado elevado, hasta el punto de que le están impidiendo dormir por la noche.

"¡No hay quien duerma con estos puñeteros semáforos! Llevo dos días que no pego ojo, ¡y levántate a las 7:00 para ir a trabajar! ¡Como no bajen el volumen, cualquier día aparecen desarmados! ¡Como tenga que pedir pastillas para dormir se va a liar gorda! ¡Tengo los nervios desechos de tanto 'pi, pi, pi'! ¡Esto no es humanizar la población, es volverla majareta! ¡Los ciegos no son sordos!", ha escrito en la publicación del alcalde.