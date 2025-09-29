"La pintura es un refugio ante tanto desasosiego"

El artista Javier Aoiz expone estos días en la ciudad en la galería Espacio 36-Ángel Almeida. En su tercera muestra en Zamora reúne una treintena de piezas entre las que llama la atención una serie centrada en las catedrales de la región.

Regresa expositivamente hablando a la ciudad.

Es la tercera vez que expongo de manera individual y he estado en colectivas organizadas por el galerista Ángel Almeida, a quien conocí en el año 2016 a través de un amigo pintor. Gracias a eso descubrí la ciudad de Zamora, de la que me enamoré desde la primera vez que estuve y he regresado en innumerables veces.

¿De visitarla en tantas ocasiones surge la serie dedicada a las catedrales que exhibe?

En anteriores muestras le he hecho un guiño a Zamora, había pintado el perfil que hay desde el Duero y una serie de cuatro o cinco cuadros protagonizados por la Catedral de Zamora. Pensé que me gustaría hacer un nuevo guiño, incluir también la seo de Zamora, pero se me ocurrió hacer una serie con todas las catedrales castellanosleonesas. Primero hice dibujos y en ese momento pensé que podía hacer una serie doble, en pequeño formato, en el que estuvieran todas las catedrales dibujadas a lápiz con grafito y plumilla y una segunda versión, pintadas en acrílico. Así están todas menos las dos catedrales, la de Burgos y la de León. Esas las he hecho en un formato un poquito más alargado y pintadas en acrílico. También de esas dos catedrales hice dos versiones en mayor tamaño que acompañan a dos obras de la Catedral de Zamora que están también expuestas.

¿Había pintado con anterioridad tantos templos?

Previamente yo había pintado muchas veces varias de las catedrales de Castilla y León por múltiples circunstancias. Además, esta región me gusta y me parece que ella es el germen de España y muchas veces se nos olvida.

Exposición de Javier Aoiz Orduna / Alba Prieto

En última instancia plasmar esos monumentos ¿puede ser una manera de poner en valor el patrimonio?

Efectivamente. A lo mejor una persona que está acostumbrada a vivir en Zamora y no le llama tanto la atención su seo, pero pasar por delante de tanto románico y de tantos edificios modernistas resulta un lujo.

La importancia del dibujo

Aludía a los dibujos, ¿pero siempre trabaja tanto esa fase, aunque luego pinté encima?

Todos mis cuadros tienen un dibujo muy importante por debajo. Hay algunos donde es más evidente, en otros lo es menos. Y precisamente, la parte que más me gusta de todo el proceso pictórico es la parte del dibujo. Por luego muchas veces queda tapado cuando pongo los colores o con acuarela o cuando utilizo los acrílicos o el óleo. Creo que por eso es un poco por lo que quise hacer la doble serie de las catedrales. Además, en los cuadros que estoy pintando últimamente estoy intentando dejar traslucir parte del dibujo.

N. S.

Desde su punto de vista, ¿el dibujo es la madre de todo?

Para mí sí. Cuando estudiaba en Bellas Artes, a finales del siglo pasado (risas), me costó mucho desprenderme del natural. Recuerdo que había uno de mis profesores me propuso hacer un curso con uno de los profesores que hacía pintura abstracta y entonces hice cuadros con grandes planos. Me costó mucho trabajo y luego volví a retomar la figuración y cada vez he ido volviendo otra vez hacia una figuración, cada vez que tiene más cercanía con la realidad.

La técnica

Utiliza tanto el acrílico como el óleo y acuarela, pero ¿cómo decide qué técnica emplea en un cuadro?

Pinto con acrílicos fundamentalmente. Algunas veces hago alguna técnica mixta en la que introduzco además del acrílico otros materiales, otra técnica. Puedo poner algo de óleo o puedo poner barras de cera o acuarelas. Pinto con acrílicos por varias razones entre ellas que tenía un estudio muy, muy pequeñito que era mi propia casa. El óleo, la resina y la trementina hacía que en invierno no pudiera vivir allí por el olor. Y el acrílico no huele, es una técnica al agua y seca muy rápido. Tiene una técnica un poco diferente del óleo porque seca mucho más rápido, no da tanto relieve y no se nota tanto la pincelada, pero para mi manera de pintar es ideal, ya que pinto por planos y muchas veces las veladuras y las mezclas de colores se hacen visualmente porque quedan restos de un color por debajo del otro. A mí me gusta pintar sobre seco. Siempre he pintado me da la sensación de que es una técnica más limpia.

Junto a los motivos urbanos presenta bodegones.

Una de las cosas que más me gusta pintar son los bodegones, los interiores. Yo nunca he diferenciado mucho entre una temática y otra porque, en el fondo, para mí no dejan de ser cubos, formas y colores. Unos representan una calle o un paisaje natural y otros representan o bien un bodegón o bien una habitación interior. También han surgido los paisajes como el que está en el escaparate, que es un campo de amapolas, u otro de un campo de margaritas y clavelinas. El cuadro de las amapolas es el que he elegido para el cartel y para presentar la exposición porque me parece que, por colores y por la luz, representaba muy bien el momento en el que yo me sentía. Estamos en un momento histórico, cultural y social un poquito aterrador, pero también por esas circunstancias me parece que hay que celebrar los buenos momentos con alegría y mostrar también la parte bonita y amable que tiene la vida para nosotros, que vivimos en este país en el que afortunadamente vivimos bastante bien. La belleza y la alegría también pueden ser un refugio. La pintura, de alguna manera, creo que puede ser, en este momento, un refugio ante tanto desasosiego.