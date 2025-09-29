VIII Noche Flamenca 2025. Peña “Amigos del Cante”
Paco del Pozo y Jerónimo Maya imparten docencia de alto nivel en Zamora
Velada grandiosa donde las haya con dos artistas de primerísimo nivel en la sede social de "Amigos del Cante"
Así fue, con estos dos artistas de primerísimo nivel en la sede social de “Amigos del Cante” -La Basílica de lo Jondo- luciendo, acorde con la categoría de los protagonistas, un considerable y selecto público aficionado.
Su actuación ha sido un dechado de sabiduría, profundidad cultural, creatividad, y arte a raudales.
Abren, para marcar claramente territorio instructivo, con malagueñas: corta de Enrique El Mellizo y Maestro Ojana -aclarar que esta malagueña se inspira en algunas de las siete creadas por Antonio Chacón, engrandecida por el maestro malagueño de la sonanta y mejorada, grabada y popularizada por Pepe Marchena) rondeña chica y remate por fandango de Frasquito Yerbagüena. Casi nada.
Alegrías de Cádiz, acordándose en alguna copla del querido y recordado Chano Lobato.
Soleares. Las tres primeras de Alcalá (Antonio Mairena, Joaquín el de La Paula y Juan Talega), sigue con una de las más grandiosas de Triana, la del Fillo; Pineda el Zapatero y Juaniquí de Lebrija.
Tientos rematados por escogidos y preciosos tangos. Decidiendo la organización, de acuerdo con los artistas, no hacer descanso debido a tener que regresar a Madrid por viaje en la madrugada de Jerónimo.
Vidalita y milonga, como todo su cante, en el caso de Paco o en el toque de Jerónimo, son de una acusadísima personalidad, un enorme derroche de inventiva artística y matemática ejecución. En la milonga aproximó su eco al tango argentino, ya que no en vano, tanto la milonga flamenca -creada por Pepa de Oro- como el tango se inspiran fuertemente en la milonga argentina y como todos ellos beben del caudal de la música afro cubana, particularmente de la guajira.
Seguiriyas, Manuel Torre con sello muy suyo y preciosa sonoridad; Francisco La Perla y cierre por la cabal del Fillo.
Finalizan por bulerías, intercalando taranto por este mismo compás o “Corazón, corazón” de José Alfredo Jiménez y “El poeta lloró” de Dino Ramos y Casto Darío.
En definitiva, velada grandiosa donde las haya, con dos monumentales ejecutantes y publico plenamente satisfecho, cerrando el encuentro y dando buena cuenta de las ricas viandas, preparadas por Eduardo Abril y familia de Santiago García, en un excelente clima de familiaridad y disfrute esperando la próxima dentro de unos días.n
