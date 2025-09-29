Paco del Pozo y Jerónimo Maya imparten docencia de alto nivel en Zamora

Así fue, con estos dos artistas de primerísimo nivel en la sede social de “Amigos del Cante” -La Basílica de lo Jondo- luciendo, acorde con la categoría de los protagonistas, un considerable y selecto público aficionado.

Su actuación ha sido un dechado de sabiduría, profundidad cultural, creatividad, y arte a raudales.

Abren, para marcar claramente territorio instructivo, con malagueñas: corta de Enrique El Mellizo y Maestro Ojana -aclarar que esta malagueña se inspira en algunas de las siete creadas por Antonio Chacón, engrandecida por el maestro malagueño de la sonanta y mejorada, grabada y popularizada por Pepe Marchena) rondeña chica y remate por fandango de Frasquito Yerbagüena. Casi nada.

Alegrías de Cádiz, acordándose en alguna copla del querido y recordado Chano Lobato.

Soleares. Las tres primeras de Alcalá (Antonio Mairena, Joaquín el de La Paula y Juan Talega), sigue con una de las más grandiosas de Triana, la del Fillo; Pineda el Zapatero y Juaniquí de Lebrija.

Tientos rematados por escogidos y preciosos tangos. Decidiendo la organización, de acuerdo con los artistas, no hacer descanso debido a tener que regresar a Madrid por viaje en la madrugada de Jerónimo.

Vidalita y milonga, como todo su cante, en el caso de Paco o en el toque de Jerónimo, son de una acusadísima personalidad, un enorme derroche de inventiva artística y matemática ejecución. En la milonga aproximó su eco al tango argentino, ya que no en vano, tanto la milonga flamenca -creada por Pepa de Oro- como el tango se inspiran fuertemente en la milonga argentina y como todos ellos beben del caudal de la música afro cubana, particularmente de la guajira.

Seguiriyas, Manuel Torre con sello muy suyo y preciosa sonoridad; Francisco La Perla y cierre por la cabal del Fillo.

Finalizan por bulerías, intercalando taranto por este mismo compás o “Corazón, corazón” de José Alfredo Jiménez y “El poeta lloró” de Dino Ramos y Casto Darío.

En definitiva, velada grandiosa donde las haya, con dos monumentales ejecutantes y publico plenamente satisfecho, cerrando el encuentro y dando buena cuenta de las ricas viandas, preparadas por Eduardo Abril y familia de Santiago García, en un excelente clima de familiaridad y disfrute esperando la próxima dentro de unos días.n