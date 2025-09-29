La música coral brillará el sábado en el teatro del Seminario

El Festival Coral de Otoño alcanza este año su XV edición con una jornada musical que incluye la participación de la Coral Polifónica de Santa Cristina de la Polvorosa de Zamora, la Coral del Milenario de San Salvador de la Bañeza, desde la provincia León, y de la Coral Ciudad de Zamora.

La actuación se celebrará en el salón de actos del Seminario el sábado, 4 de octubre, a las 20.00 horas.

Las entradas se pueden adquirir de forma anticipada a través del correo coralciudaddezamora@gmail.com o en el Seminario antes del concierto a un precio de 5 euros.

Cartel del festival. / Cedida

Conferencias

El Festival Coral de Otoño se complementa con un ciclo de conferencias con la música como protagonista. Así, el lunes 6 de octubre se celebrará la ópera comentada “El Barbero de Sevilla”, a cargo de Luis Martín Negro.

El martes 7, el turno corresponderá a una entrevista en directo con Ángel del Palacio García, toresano con una trayectoria musical, mientras que el miércoles 8 de octubre la charla de Noa Rodríguez con el título “Del mito al papel: las musas en la iconografía musical”.

Las tres ponencias tendrán lugar en La Alhóndiga, a partir de las 20.00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo.