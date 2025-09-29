Motivos para la huelga y servicios mínimos del paro de médicos del viernes en Zamora
El Sindicato Médico de Zamora ha convocado una nueva jornada de huelga el 3 de octubre, para la que se han fijado las consultas que obligatoriamente deberán atender al paciente
El Sindicato Médico de Zamora junto al resto de organizaciones provinciales englobadas en la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han convocado una nueva jornada de huelga que está respaldada igualmente por el Foro de la Profesión Médica y que se desarrollará a lo largo de toda la jornada del próximo viernes día 3 de octubre.
La protesta se enmarca en las movilizaciones promovidas por CESM en rechazo al borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Entre otras cuestiones, los facultativos reclaman mejoras en sus condiciones laborales, al considerar que se mantiene una "clasificación profesional inadecuada para el colectivo" y no recoger el borrador del Estatuto Marco aspectos "cruciales, como el desarrollo profesional continuo, la mejora del modelo retributivo o la regulación específica de la jornada laboral de manera que no quede ligada a las necesidades del servicio y respete el descanso y la conciliación", ha explicado el Sindicato Médico de Zamora.
Fuentes de esa organización sindical han subrayado además que los servicios mínimos que se establecerán para esa huelga serán similares a los de los paros convocados también por este sindicato en mayo y en junio. En concreto, en la Atención Especializada de Zamora habrá de guardia una treintena de profesionales especialistas en el turno de mañana, 24 y seis de guardia localizada en el de tarde y 18 y otros seis de guardia localizada por la noche. A ellos se sumarán otros seis médicos de Urgencias en cada uno de los tres turnos y un inspector médico.
En cuanto a la Atención Primaria, los grandes centros de salud de la provincia, como los de la capital o los de Benavente, contarán al menos con dos profesionales de servicios mínimos por al mañana. En total, en el conjunto de centros de salud, estarán de guardia 29 médicos, en el de tarde 23 y en el de noche 22.
Consulte los servicios mínimos aquí:
Servicios mínimos para la huelga de médicos del viernes 3 de octubre.Servicios mínimos para la huelga de médicos del viernes 3 de octubre.
