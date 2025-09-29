Librerías y espacios culturales de Zamora albergarán fotos de Palestina

La exposición «Para contar mi historia» reunirá cerca de un centenar de imágenes procedentes del Palestinian Museum Digital Archive (PMDA) a partir del miércoles día 1 de octubre.

La muestra, comisariada por Pablo Llorca, profesor de Teoría de la Fotografía y Teoría del Cine en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, tomará distintos formatos a lo largo de las siguientes semanas.

En total serán 35 las fotografías que se expongan hasta el 15 de octubre en esta "Ruta de las Librerías, por Palestina". Llorca hizo esta selección entre las casi veinte mil que componen el archivo del PMDA.

Las imágenes recogen momentos cotidianos del pueblo palestino entre 1948, (año del inicio de la nakba, el éxodo palestino a consecuencia de la ocupación israelí) y el 2023. Con diferentes formatos, dataciones y carácter, son fotografías en su mayoría domésticas que formaron parte de álbumes familiares y que las propias familias cedieron a este museo para continuar documentando historia y cultura palestinas.

Un hombre palestino recogiendo aceitunas. / Cedida

“Durante estas casi ocho décadas de herida abierta, el ataque no se dirige únicamente a su población sino también a su memoria y cultura, un intento de borrar de la historia a Palestina y desde hace algunos años el PMDA lleva a cabo una importante labor de digitalización que permite esquivar en parte los ataques a estos centros culturales”, explican.

Su primer emplazamiento serán las librerías Arial, Jambrina, Ler, Octubre, Semuret y Volumen2 las que presten su espacio a estas imágenes, estampas comunes en entornos familiares, laborales, deportivos o culturales, que tratan de recordar al visitante la humanidad y el presente de este pueblo, unido indefectiblemente en los últimos tiempos a estampas de terror y devastación.

Entre el 17 y el 31 de octubre la muestra, al completo, colgará en el Espacio Abierto Balborraz 31bis, de martes a sábado, de 13.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00 horas y se acompañará de algunas charlas y lecturas.

Una de las fotos que se exhibirá. / Cedida

Etnovideográfica

La última parada de la muestra tomará un formato diferente. La proyección de las imágenes acompañará la celebración del Festival Etnovideográfica, que se celebrará en el Museo Etnográfico de Castilla y León entre el 11 y el 16 de noviembre.