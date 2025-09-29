El Festival de Folclore de Zamora, el mejor del mundo

El folclore más internacional recala cada septiembre en la ciudad desde hace décadas de la mano de la Asociación Etnográfica Don Sancho que organiza el Festival Internacional de Folclore de Zamora, una actividad que se ha convertido en una cita obligada para los muchos aficionados a la cultura tradicional.

El Festival de Folclore, el mejor del mundo

El esfuerzo y el trabajo del equipo, integrado la pasada edición por unas 70 personas, ha recibido su primer reconocimiento.

La propuesta ha logrado el Premio de Mejor Festival de 2024 concedido por la Federación Internacional de Festivales de Danza. La decisión la ha tomado su comité internacional reunido estos días en la ciudad de Cheonan en Corea del Sur.

El galardón "supone que miembros de una organización que está instalada en todo el mundo, con sus representantes por en todos continentes, se han fijado en el Festival de Zamora y que nos han conocido", señala el director de la actividad, Antonio Martín.

Desfile de los Pueblos del Mundo del Festival Internacional de Folclore en su pasada edición. / Alba Prieto / LZA

El reconocimiento hará que "tengamos un abanico más amplio para elegir entre grupos y que más países participen en futuras ediciones del festival". Desde su punto de vista, la distinción hará que "se nos conozca más porque somos un festival que es una garantía para los grupos que vayan a venir porque está muy bien organizado", precisa el máximo responsable de Don Sancho.

Amplio examen

El Festival Internacional de Folclore de Zamora ha superado una evaluación muy completa. "Cada uno de los grupos y los directores tienen que evaluar absolutamente todo, desde la calidad de los escenarios, de los espectáculos, la calidad musical, la calidad humana de los guías que tienen en el lugar, la organización de los transportes, las comidas, el tiempo de descanso... e incluso nosotros tenemos que valorar a cada uno de los grupos que participan", enumera Antonio Martín.

Ceremonia de inauguración del Festival Internacional de Folclore / Alba Prieto (archivo)

Desde la organización del Festival Internacional de Zamora subrayan que es "un premio compartido con todas las personas que colaboran para que el festival salga adelante, es también de las instituciones que apoyan de otra manera económica para que sea viable el festival. Es la suma de voluntades de mucha gente", sintetiza su director, enfrascado en el inicio de curso de Don Sancho. "Nuestra labor no es solamente el festival o las actuaciones, sino que desarrollamos una parte de enseñanza de nuestra cultura tanto a niños, jóvenes y a adultos junto con la parte de la investigación".