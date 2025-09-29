Ecocultura crece y rinde homenaje con su caracol a la cebolla cultivada en la provincia

La Feria hispanolusa de productos ecológicos, Ecocultura, vuelve un año más a Ifeza, consolidada como el evento de referencia a nivel transfronterizo para productores, elaboradores y distribuidores del ámbito ecológico. Los días, 10, 11 y 12 de octubre de 2025, la vigésima primera edición abrirá sus puertas para volver a posicionar a Zamora como referente dentro de los productos ecológicos, rindiendo en esta ocasión un homenaje especial a las cebollas que se cultivan en el territorio con la imagen de su mítico caracol transportando este alimento.

"Este año hemos escogido una cebolla porque queremos hacer un guiño a nuestra gente mayor y al mundo rural que tiene sus pequeños huertos y que dinamizan nuestras poblaciones", comentó el diputado de Agricultura y Ganadería, José Ángel Ruíz.

Edición que vuelve a convertirse en una "plataforma única para los profesionales del sector donde están representados los productores, los distribuidores y los transformadores en un mercado creciente no solo en la producción, sino también en la transformación y en el consumo", destacó el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez.

Mercado en auge como demuestran las cifras, ya que Zamora es la segunda provincia con certificación en ecológico de Castilla y León con más de 25.700 hectáreas, solo por detrás de Salamanca. Además, cuenta con 371 operadores en ecológico lo que hace que también sea la segunda provincia en número de profesionales con un total de 58 explotaciones. Hace 21 años, cuando nació Ecocultura, Zamora tenía 35 operadores en ecológico que hoy son ya 371, mientras que en superficie certificada en ecológico, la provincia ha pasado de 1.400 hectáreas en 2004 a 25.000 hectáreas.

Importante evolución que ensalzó el dirigente alistano, quien anunció la presencia de más de un centenar de expositores de España y Portugal, sobre todo de la zona de Trás-os-Montes. Además, estarán representadas diez comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, Madrid, de Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Aragón, País Vasco y Castilla y León.

Feria de relieve que desde sus orígenes ha contado con el importante apoyo de Caja Rural, una entidad comprometida de forma especial con el campo. En este sentido, Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora, recordó como fueron los inicios del evento, que se vio como "algo muy novedoso", pero que no iba a tener "aparentemente mucho recorrido". Valoración que, con el tiempo, se ha desacreditado, demostrando la capacidad de la agricultura ecológica y la horticultura ecológica para generar empleo y riqueza en el territorio.

Programa de Ecocultura 2025

La feria profesional se refuerza en esta 21ª edición con un completo programa de actividades para el desarrollo de la ecocultura como son las conferencias, las mesas redondas, los talleres formativos, las degustaciones o las catas dirigidas, entre otras muchas actividades.

De este modo, durante los tres días que se realice Ecocultura en el recinto ferial de Ifeza, "se podrán degustar los productos ecológicos, así como conocer de primera mano el trabajo de los productores locales y participar en talleres tanto para niños como para adultos", apreció el diputado de Agricultura. También, se realizarán encuentros profesionales, degustaciones, showcookings con cocineros españoles y portugueses, pudiendo disfrutar de música en directo.

Como novedad, más de 250 niños procedentes de los 12 colegios de la provincia que están inscritos en el proyecto de huertos escolares ecológicos que la Diputación Provincial desarrollan junto con la Junta de Castilla y León participarán en el evento de inauguración el viernes 10 de octubre.

El programa de Ecocultura incluirá también la celebración del foro internacional titulado "Cultivando el futuro" que tiene como objeto facilitar la conversión a ecológico y dotar a agricultores europeos, especialmente a los pequeños productores de conocimiento y herramientas que les permiten practicar una agricultura competitiva, sostenible y adaptada a las demandas del mercado actual.

Por último, ante el éxito del pasado año, se repetirá el domingo a partir de las 14.00 horas, la paellada popular con arroz ecológico, a cargo del Consejo de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana para más de 500 personas.