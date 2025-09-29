El divulgador de Emergencias Miguel Assal, el domingo en el Ramos

Tener la reacción adecuada en el momento justo es la clave para salvar una vida. Esta es la máxima con la que Miguel Assal, el popular técnico de emergencias que cuenta con más de trece millones de seguidores en redes sociales, aterriza en el Teatro Ramos Carrión este domingo, día 5 de octubre a las 12.00 horas.

“Salvar vidas” supone la carta de presentación de este viral santanderino. Sus labores como Técnico de Emergencias Sanitarias (TES) y Agente de Emergencias SAMU y su licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) le avalan para subir al escenario del liceo con esta charla, que pretende enseñar a resolver las principales situaciones de emergencia, desmontar mitos y dar claves útiles “para que cualquier ciudadano pueda, literalmente, salvar vidas”, según sus propias palabras.

Entre sus logros profesionales, también se pueden citar el haber trabajado como socorrista profesional (Prear) y como instructor y formador de emergencias y primeros auxilios en el SAMU de Protección Civil y en el área de Sanidad Táctica, así como en el ámbito de las situaciones de alto riesgo impartiendo formación a la Policía Nacional a través de Jupol.

Mediante sus redes sociales (@miguel_assal) ha logrado contactar con más de 13 millones de personas en tan solo tres años: más de 3,2 millones de seguidores en TikTok; 5,24 en YouTube; 2,1 en Instagram y 2,7 en Facebook. Su contenido se ha convertido en una herramienta útil y necesaria, tanto para aquellos que quieren aprender como para los que desean enseñar a salvar vidas.

Luisa Martín, Olivia Molina y las princesas de los cuentos clásicos

El Teatro Ramos Carrión programa el drama y la comedia más teatrales en octubre.

El viernes, 10 de octubre, la compañía Teatroz nos ofrecerá una visión diferente de los cuentos clásicos a través de "No me toques el cuento". Bella, Cenicienta, Blancanieves y Aurora se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento.

El sábado 11, será el turno de dos grandes rostros de la interpretación de nuestro país: Luisa Martín ("Servir y Proteger", "Las 13 rosas", 4 estrellas" o "Médico de familia" y nominada al Goya a mejor actriz en 2003, entre otros logros y trabajos) y Olivia Molina ("Memorias de mis putas tristes", "Amar es para siempre" o "Física o Química").

Bajo la dirección de Magüi Mira y con texto de Ignacio Amestoy, nos presentarán "Malditos tacones", la historia Victoria Barton, matriarca de una importante saga familiar, y María García, brillante abogada hecha a sí misma. Dos mujeres que se suben a sus tacones para enfrentarse al poder y buscar la verdad.

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas como en el web del liceo de la Diputación de Zamora