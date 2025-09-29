Los nubarrones no iban a nublar la intención de los zamoranos de salir a disfrutar de una jornada de domingo que —una vez más en este mes de septiembre— estaba repleta de propuestas de ocio, vinculadas a la gastronomía, la cultura, la solidaridad y el consumo.

Diversión que desafía a la lluvia

Ayer fue el primer día en el que las Jornadas Internacionales de Magia aterrizaban en Zamora, después de su periplo por la provincia en días anteriores. La petite caravane de Adrián Conde había aparcado en plena Plaza Mayor y los más pequeños hacían pacientemente cola para dejar sorprenderse con el denominado "teatro más pequeño del mundo".

Diversión que desafía a la lluvia

Muy cerca de allí, en la plaza de Viriato, continuaba la feria Exquisiteza, para aquellos que quisieran disfrutar de productos locales, mientras que en el teatro Ramos Carrión, la asociación Azadahi recaudaba fondos con el espectáculo musical de Juan D y Beatriz ¡Superhits!.

Diversión que desafía a la lluvia

Tan solo había que seguir caminando hacia el casco antiguo para adentrarse en el pasado, disfrutando de los puestos del mercado medieval y hacer compras de dulces, bisutería, cosmética natural o pequeños regalos, pudiendo reponer fuerzas en la plaza de la Catedral, donde estaba habitlitada la zona gastronómica. El medievo continuó conquistando el casco histórico con las representaciones de Juan del Enzina, Natus Teatro y Capitonis Durii, sobre Bellido Dolfos y los hijos de Arias Gonzalo.

En definitiva, una intensa jornada con opciones diferentes para poner un broche de oro al fin de semana.