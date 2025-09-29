Cruz Roja consigue reunir 3.929 euros con la I Feria Solidaria del Embutido para programas en Zamora

Más de mil personas colaboraron con Cruz Roja en su Primera Feria Solidaria del Embutido al adquirir en los estands el producto entregado desinteresadamente por distintos productores de Zamora, una participación que ha reportado a la ONG 3.829,50 euros, a los que se deberán sumar las donaciones directas que algunas de esas personas que acudieron a los stands montados en la Plaza Mayor el sábado, 27 de septiembre, para comprar el plato de embutido y el bollito de pan elaborado por los alumnos del CIFP Ciudad de Zamora con harina entregada por Harina Tradicional de Zamora.

Parte del producto que no se llegó a vender será entregado por Cruz Roja a Casa Betania y el resto se lo quedará la ONG para "repartirlo en la merienda que se hacen durante el curso escolar con niños y niñas" que acuden al programa de apoyo escolar por las tardes, para hacer los deberes, explicó la presidenta de esta organización no gubernamental, María José Mateos.

Agradecimiento

"Estamos contentos, para ser nuestra primera experiencia ha estado bien, ha venido gente", declaraba al realizar balance de la feria, una iniciativa con la que se ha querido sustituir la colecta del Día de la Banderita. Destacó la generosidad de los empresarios que no pusieron límites a la donación de chorizos e, incluso, alguno estuvo durante la jornada matinal del evento hasta última hora, a las tres de la tarde, una iniciativa que "da visibilidad a Cruz Roja y también a los empresarios".

Los fondos se destinarán a los múltiples programas de mayores de la ONG con los que se busca facilitar la vida cotidiana, "como el de memoria, de informática e IA, de paseos, para ayudarles en gestiones de bancarias y de todo tipo, para fomentar la convivencia en la sede para que hagan nuevos amigos cuando van perdiendo a su gente", matizó María José Mateos. El día uno de octubre, este miércoles, celebramos el Día de las Personas Mayores y presentarán todas estas actividades y áreas.