El crimen del Tera reportó 42.319 euros a una pareja y su cómplice, acusados que arrojarlo con vida al río en la Navidad de 2019

Una semana tendrán los nueve zamoranos y zamoranas que formarán jurado el 17 de octubre en la Audiencia de Zamora para decidir la culpabilidad de un mujer con la que vivía en Verín, el novio de esta y un tercer cómplice imputados por el asesinato de un ciudadano portugués, al que arrojarían con vida al río Tera, en Galende, para quedarse su dinero, según la Fiscalía de Zamora.

El escrito de la acusación pública, que exige un total de 64 años de prisión para los tres, sostiene que los tres procesados, ciudadanos portugueses, planificaron acabar con la vida de la víctima para hacerse con la pensión que le llegaba del Reino Unido y de Portugal, como, al parecer, ocurrió tras su desaparición poco en Navidad de 2019, entre el 23 y el 27 de diciembre.

La mujer, de iniciales AC.P.A.S, y su novio y acusado AC.G.C., "alias Mariñeiro", suministrarían algún fármaco al asesinado para sedarle y trasladarle vehículo en un Renault Laguna hasta la desembocadura del río Tera en el paraje Pozo Muerto en el Lago de Sanabria, apunta la Fiscalía.

En un saco de cal viva

Una vez en Pozo Muerto, introdujeron las piernas hasta las rodillas en un saco con cal viva, facilitado por el tercer procesado y familiar de la mujer, el hombre de iniciales FA.G.S.,y le ataron para después introducir la mitad del cuerpo de la víctima en otra bolsa negra. El cadáver apareció amordazado con cinta aislante y con este mismo material taparle los ojos, la nariz y la boca, mientras que la acusación particular afirma que tenía toda la cabeza rodeada de cinta aislante.

Antes de tirarle al agua para acabar con su vida, agrega la Fiscalía, le despojaron de toda identificación para dificultar su reconocimiento si aparecía el cadáver, como así ocurrió al emerger a la superficie. Hecha esta operación, abandonarían el lugar, agrega el Ministerio Público.

Acceso a la cuenta bancaria y sus pensiones El hombre "falleció ahogado sin posibilidad alguna de defensa", indica textualmente el escrito de acusación pública, lo que implicaría una agravante de las que transforma el homicidio en asesinato. Además, se afirma que los tres actuaron "movidos por el ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito" para incrementar el suyo. La investigación de la policía judicial de la Guardia Civil concluyó que la mujer había recibido los emolumentos que el hombre asesinado recibía del Reino Unido, donde había trabajado como emigrante, y de su país de origen, Portugal. La procesada AC.P.A.S. figuraba en la cuenta del asesinado en un banco portugués de la localidad de Chaves, lo que la permitía acceder al dinero allí depositado y a los ingresos que fueron realizando las administraciones británica y lusa desde 2019 hasta 2023, cuando el cuerpo sin vida apareció flotando en el agua.

Fue preciso identificar con pruebas de ADN al fallecido una vez cotejado con la base de datos internacional de Interpol, lo que dilató la investigación del caso por parte de la Guardia Civil de Zamora durante tres años, para lo que se precisó de la colaboraron de las autoridades policiales portuguesas para localizar a los tres acusados y de las británicas para conocer el historial del fallecido.

Se trata de un ciudadano portugués de 70 años con residencia en el Reino Unido, país donde figuraba con antecedentes penales. Con esos datos y siguiendo el rastro de su estancia en Portugal y Galicia se montó un dispositivo de escuchas y seguimiento que finalizó con varios registros domiciliarios que desembocó en la imputación de tres compatriotas del finado.

Hallazgo del cadáver

El plan se fue al traste el 27 de diciembre de 2019, cuando una zamorana paseaba por la playa de los enanos y se topó con el cadáver. La acusación particular ejercida por la hija del fallecido sostiene que la acusada le maltrataba e, incluso, ejercía violencia física contra él, según testigos, además de cobrarle dinero por vivir juntos.

El letrado afirma que la procesada logró con amenazas que el asesinado la autorizara en su cuenta bancaria y terminar siendo la cotitular para tener acceso a sus ingresos y para quedarse con el dinero sin levantar ninguna sospecha. La mujer sería la inductora del crimen, sostiene la acusación particular, con la promesa de repartir el dinero con su pareja y el tercer imputado.

La Audiencia ha convocado a los 36 ciudadanos de entre los que se elegirá a las 9 personas (y a tres suplentes) que formarán el jurado popular que decidirán si son los tres acusados deben ser condenados por asesinato. El juicio continuará los días 20, 21, 22, 23 y 27 de octubre. A partir de ahí, el jurado se encerrará para deliberar sobre el veredicto a dictar, incomunicado hasta que termine.n