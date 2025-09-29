Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Compromiso con la salud cardiovascular en el Día del Corazón en Zamora

El clásico de “Caperucita Roja” se reinventa para sensibilizar sobre la prevención

Presentación de &quot;Caperucita, una aventura del corazón&quot;.

Presentación de "Caperucita, una aventura del corazón". / Alba Prieto / LZA

B. B. G.

El jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial de Zamora, el doctor José Luis Santos, ha presentado este lunes en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora el proyecto de concienciación cardiovascular “Caperucita. Una aventura del corazón”. La iniciativa, promovida por la biotecnológica Amgen, se desarrolla en diez hospitales españoles, dos de ellos en Castilla y León, y se enmarca en la celebración del Día del Corazón. El libro permanecerá instalado durante dos semanas en el hall del hospital.

La evidencia científica subraya que hasta un 80% de los eventos cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los ictus, pueden prevenirse mediante hábitos de vida saludables y la modificación de factores de riesgo. Por esta razón, desde el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Concha se trabaja de forma permanente en labores de concienciación y promoción de la salud. A lo largo del año, se desarrollan congresos dirigidos especialmente a Atención Primaria, así como actividades de calle en carpas, donde se fomentan hábitos saludables y se realizan controles de tensión arterial y colesterol.

Hábitos saludables

El objetivo de esta propuesta es concienciar a pacientes y visitantes sobre la importancia de adoptar hábitos cardiosaludables saludables. Para ello, el libro cuenta con un formato innovador y llamativo, inspirado en el modelo "elige tu propia aventura". Se trata de una adaptación del clásico cuento de Caperucita Roja donde se enfrenta a distintas decisiones que marcan la trama y consecuencias en su estado de salud.

Zamora. presentación de &quot;Caperucita, una aventura del corazón&quot;, un cuento ilustrado en formato &quot;elige tu propia aventura&quot; que adapta la historia clásica de Caperucita para mostrar cómo las decisiones cotidianas influyen en nuestra salud cardiovascular.

Presentación de "Caperucita, una aventura del corazón". / Alba Prieto / LZA

Así, el lobo representa la tentación de los malos hábitos y, en función de las elecciones realizadas, la protagonista puede alcanzar uno de los cuatro finales posibles: desde una vida sin enfermedad cardiovascular hasta escenarios asociados a factores de riesgo como un ictus o un infarto.

La historia, ilustrada por Grillante y escrita por Alberto Haj-Salej, simboliza las elecciones cotidianas que cada persona afronta con respecto a su alimentación, actividad física o consumo de tabaco y alcohol.

Noticias relacionadas y más

El doctor José Luis Santos ha señalado durante la presentación que “esta acción es una manera diferente de acercar la prevención a la ciudadanía, reforzando el mensaje de que pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en la salud del corazón”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. ¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet de 'El Corte Inglés' en Zamora?
  2. Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
  3. Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
  4. Tres ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reciben una subvención para la organización de certámenes ganaderos
  5. La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
  6. Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
  7. Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión
  8. Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas

El cabreo de un youtuber gastronómico: "Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto"

El cabreo de un youtuber gastronómico: "Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto"

Un hombre de 84 años, atrapado tras un accidente en la N-122

Un hombre de 84 años, atrapado tras un accidente en la N-122

Motivos para la huelga y servicios mínimos del paro de médicos del viernes en Zamora

Motivos para la huelga y servicios mínimos del paro de médicos del viernes en Zamora

Librerías y espacios culturales de Zamora albergarán fotos de Palestina

Librerías y espacios culturales de Zamora albergarán fotos de Palestina

Zamora sienta las bases de una red nacional para retener talento sénior: "Su experiencia no se puede desaprovechar"

Zamora sienta las bases de una red nacional para retener talento sénior: "Su experiencia no se puede desaprovechar"

Compromiso con la salud cardiovascular en el Día del Corazón en Zamora

Compromiso con la salud cardiovascular en el Día del Corazón en Zamora

Los 15 años del Festival Coral de Otoño

Los 15 años del Festival Coral de Otoño

El precio de los locales en Zamora se desploma en las zonas comerciales

El precio de los locales en Zamora se desploma en las zonas comerciales
Tracking Pixel Contents