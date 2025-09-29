Compromiso con la salud cardiovascular en el Día del Corazón en Zamora

El jefe del Servicio de Cardiología del Complejo Asistencial de Zamora, el doctor José Luis Santos, ha presentado este lunes en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora el proyecto de concienciación cardiovascular “Caperucita. Una aventura del corazón”. La iniciativa, promovida por la biotecnológica Amgen, se desarrolla en diez hospitales españoles, dos de ellos en Castilla y León, y se enmarca en la celebración del Día del Corazón. El libro permanecerá instalado durante dos semanas en el hall del hospital.

La evidencia científica subraya que hasta un 80% de los eventos cardiovasculares, como los infartos de miocardio y los ictus, pueden prevenirse mediante hábitos de vida saludables y la modificación de factores de riesgo. Por esta razón, desde el Servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Concha se trabaja de forma permanente en labores de concienciación y promoción de la salud. A lo largo del año, se desarrollan congresos dirigidos especialmente a Atención Primaria, así como actividades de calle en carpas, donde se fomentan hábitos saludables y se realizan controles de tensión arterial y colesterol.

Hábitos saludables

El objetivo de esta propuesta es concienciar a pacientes y visitantes sobre la importancia de adoptar hábitos cardiosaludables saludables. Para ello, el libro cuenta con un formato innovador y llamativo, inspirado en el modelo "elige tu propia aventura". Se trata de una adaptación del clásico cuento de Caperucita Roja donde se enfrenta a distintas decisiones que marcan la trama y consecuencias en su estado de salud.

Presentación de "Caperucita, una aventura del corazón". / Alba Prieto / LZA

Así, el lobo representa la tentación de los malos hábitos y, en función de las elecciones realizadas, la protagonista puede alcanzar uno de los cuatro finales posibles: desde una vida sin enfermedad cardiovascular hasta escenarios asociados a factores de riesgo como un ictus o un infarto.

La historia, ilustrada por Grillante y escrita por Alberto Haj-Salej, simboliza las elecciones cotidianas que cada persona afronta con respecto a su alimentación, actividad física o consumo de tabaco y alcohol.

El doctor José Luis Santos ha señalado durante la presentación que “esta acción es una manera diferente de acercar la prevención a la ciudadanía, reforzando el mensaje de que pequeños gestos pueden marcar una gran diferencia en la salud del corazón”.