La "canción de borrachos" que pone en el mapa a Zamora

Con más de 38.000 seguidores en Facebook y 21.000 seguidores en Instagram, Jimenos Band es un conocido grupo de música, habitual en los escenarios de Zamora.

La banda procede de Valladolid tras la idea de los hermanos Nacho y Álex Jimeno de formar un grupo que en la actualidad está considerado como uno de los mejores tributos a Joaquín Sabina. De hecho, la banda pucelana, con Fernando Sú a la guitarra y Harold de las Heras a la percusión, ha realizado desde 2009 más de 1000 conciertos por todo el país, y fuera de nuestras fronteras. ha llegado a tocar incluso en Londres y Dublín para ofrecer este homenaje musical al cantatautor de Úbeda (Jaén). Asimismo, en 2022 realizaron un sinfónico junto a la banda municipal de Úbeda, en la plaza de Toros, enmarcado en las jornadas Sabineras. En suma, calculan que desde 2009 han realizado unos mil conciertos a nivel nacional e internacional.

Por otra parte, además del tributo a Sabina, los Jimenos Band también ofrecen otro espectáculo denominado 'Homenaje a los grandes maestros'. Una propuesta en la que los músicos ofrecen un recital en el que incluyen canciones de Serrat, Aute, Manolo García, Raphael o Víctor Manuel.

"Sujétame el cubata"

Y, de forma paralela a los tributos, los Jimenos Band también componen sus propias canciones, de ahí que se definan como "un grupo multiestilo, con mucho humor" que ya cuenta con cinco discos editados con sus propias canciones en los que colaboran artistas de la talla de Jesús Cifuentes (Celtas Cortos), Juan Luis Cano (Gomaespuma), Loles León, Nacho Guerreros, o JJ Vaquero.

Entre estas composiciones originales, los Jimenos Band han lanzado una canción llamada 'Sujétame el cubata', una frase retadora y popular en los ambientes de fiesta que desemboca en muchas ocasiones en osados y disparatados desafíos.

El videoclip de esta "canción de los borrachos" ha sido grabado en la cantina Chichí de Olmedo y comienza con el verso: "En un pueblo zamorano con un cubata en la mano…", todo un guiño a la provincia de Zamora y a sus fiestas.