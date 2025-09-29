La calle Cañizal, en Pinilla, vuelve a tener papelera dos años y muchas quejas después

Muchas veces se comenta que la cercanía de los políticos con el ciudadano ha pasado a mejor vida. Muchas son las historias que cuentan los más viejos del lugar de aquellas épocas en las que pedirle el arreglo de una calle o la reposición de una farola al alcalde era el pan de cada día. Con menos trámites burocráticos y yendo cara a cara, se fueron consiguiendo avances que hoy en día pueden parecer inimaginables. Sin embargo, el Siglo XXI ha traído consigo la proliferación de las redes sociales, un lugar donde las denuncias populares también pueden ser respondidas por los dirigentes... Aunque sea de forma silenciosa.

Algo así ha ocurrido en los últimos días en el barrio de Pinilla, después de la denuncia de uno de sus vecinos en Facebook el pasado 26 de septiembre. La red social de Mark Zuckerberg sirvió a este ciudadano para denunciar que "hace ya dos años o así que unos operarios quitaron la única papelera que había en la calle Cañizal". Junto a la queja, este vecino adjunto una foto en la que se veía los antiguos soportes que sujetaban este punto de desechos, además de alguna que otra imperfección en la propia acera. Según sus palabras, la retirada de este cubo significó que "no haya una sola papelera desde la gasolinera en la calle Salamanca hasta la plaza del Sol".

En la publicación mencionaba directamente a la cuenta oficial del Ayuntamiento de Zamora... Que parece haberse hecho eco de la misma. Así, al menos, se intuye después de una publicación de este lunes, 29 de septiembre, realizada por el mismo autor. "Cuando las cosas se hacen bien, o se reparan rápido los errores, hay que decirlo también", comenzaba este nuevo mensaje, donde ya no aparecía mención alguna al consistorio zamorano. "He de decir que ya está en su lugar una nueva", continuaba junto a la foto de la nueva papelera, a la vez que se alegraba porque "al menos se hagan eco y solucionen las observaciones razonables".

Línea Zamora

Además de las ya conocidas redes sociales como punto para quejarse y denunciar problemas que se viven en el día a día de la ciudad, cabe recordar que el Ayuntamiento de Zamora dispone de la página web lineazamora.es. En la misma, demás de apuntarte a talleres, pedir cita para algunos servicios municipales o reservar el uso de instalaciones deportivas, también existe un apartado para comunicar desperfectos, averías o incidencias en el mobiliario urbano, como una farola, un bache, señales, arbolado o un semáforo. Si lo deseas, puedes acceder directamente en avisos.lineazamora.es o desde este mismo enlace.