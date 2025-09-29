Acercar Europa a las aulas

Se han tomado muy en serio difundir la labor que desarrollan las instituciones europeas en el día a día de los ciudadanos y por eso se siguen formando. El IES Los Sauces, de Benavente, es uno de los cincuenta centros educativos de España que forma parte del selecto grupo del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS). Representantes de todas ellas se reunieron esta pasada semana en Alcalá de Henares para participar en unas jornadas de formación, en la que también participaron otros centros de Castilla y León, siendo el IES Los Sauces el único de Zamora.

Participantes en el encuentro de Alcalá de Henares. / Cedida

Durante las jornadas, docentes de toda España tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, participar en talleres formativos e intercambiar impresiones, con el fin de impulsar, a lo largo del curso 2025-2026, la participación política democrática y el conocimiento profundo de la Unión Europea, no solo entre los estudiantes, sino en toda la comunidad educativa, un reto que quieren afrontar con todas las herramientas facilitadas en esta formación.

Casi 130 centros en todo el país

En el presente curso, este programa cuenta con 127 centros en toda España, repartidos por las comunidades autónomas y Melilla. Además, otros 64 centros ejercen como escuelas mentoras, ofreciendo orientación y apoyo a otras escuelas embajadoras de su entorno. Con esta iniciativa, el Parlamento Europeo estrecha lazos con la juventud y fomenta una ciudadanía "activa, crítica y consciente del papel de Europa en el presente y el futuro".