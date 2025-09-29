Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación

Acercar Europa a las aulas

El IES Los Sauces participa junto a medio centenar de centros de España en las jornadas de formación del programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, celebradas en Alcalá de Henares

Profesores del IES Los Sauces, durante el encuentro nacional en Alcalá de Henares. | CEDIDA

Profesores del IES Los Sauces, durante el encuentro nacional en Alcalá de Henares. | CEDIDA

Beatriz Blanco García

Beatriz Blanco García

Se han tomado muy en serio difundir la labor que desarrollan las instituciones europeas en el día a día de los ciudadanos y por eso se siguen formando. El IES Los Sauces, de Benavente, es uno de los cincuenta centros educativos de España que forma parte del selecto grupo del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS). Representantes de todas ellas se reunieron esta pasada semana en Alcalá de Henares para participar en unas jornadas de formación, en la que también participaron otros centros de Castilla y León, siendo el IES Los Sauces el único de Zamora.

Participantes en el encuentro de Alcalá de Henares.

Participantes en el encuentro de Alcalá de Henares. / Cedida

Durante las jornadas, docentes de toda España tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, participar en talleres formativos e intercambiar impresiones, con el fin de impulsar, a lo largo del curso 2025-2026, la participación política democrática y el conocimiento profundo de la Unión Europea, no solo entre los estudiantes, sino en toda la comunidad educativa, un reto que quieren afrontar con todas las herramientas facilitadas en esta formación.

Noticias relacionadas y más

Casi 130 centros en todo el país

En el presente curso, este programa cuenta con 127 centros en toda España, repartidos por las comunidades autónomas y Melilla. Además, otros 64 centros ejercen como escuelas mentoras, ofreciendo orientación y apoyo a otras escuelas embajadoras de su entorno. Con esta iniciativa, el Parlamento Europeo estrecha lazos con la juventud y fomenta una ciudadanía "activa, crítica y consciente del papel de Europa en el presente y el futuro".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents