Educación
Acercar Europa a las aulas
El IES Los Sauces participa junto a medio centenar de centros de España en las jornadas de formación del programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, celebradas en Alcalá de Henares
Se han tomado muy en serio difundir la labor que desarrollan las instituciones europeas en el día a día de los ciudadanos y por eso se siguen formando. El IES Los Sauces, de Benavente, es uno de los cincuenta centros educativos de España que forma parte del selecto grupo del programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo (EPAS). Representantes de todas ellas se reunieron esta pasada semana en Alcalá de Henares para participar en unas jornadas de formación, en la que también participaron otros centros de Castilla y León, siendo el IES Los Sauces el único de Zamora.
Durante las jornadas, docentes de toda España tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, participar en talleres formativos e intercambiar impresiones, con el fin de impulsar, a lo largo del curso 2025-2026, la participación política democrática y el conocimiento profundo de la Unión Europea, no solo entre los estudiantes, sino en toda la comunidad educativa, un reto que quieren afrontar con todas las herramientas facilitadas en esta formación.
Casi 130 centros en todo el país
En el presente curso, este programa cuenta con 127 centros en toda España, repartidos por las comunidades autónomas y Melilla. Además, otros 64 centros ejercen como escuelas mentoras, ofreciendo orientación y apoyo a otras escuelas embajadoras de su entorno. Con esta iniciativa, el Parlamento Europeo estrecha lazos con la juventud y fomenta una ciudadanía "activa, crítica y consciente del papel de Europa en el presente y el futuro".
Suscríbete para seguir leyendo
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Estos son los seis premiados por Caja Rural de Zamora: merecido reconocimiento
- Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión
- Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas
- Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas en Zamora por... más de 630.000 euros