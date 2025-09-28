Zamora, la tercera cesta de la compra más barata entre las capitales de Castilla y León

Hay gente a la que le gusta y hay otras muchas personas que lo odian. Pero es algo que hay que hacer con asiduidad o, al menos, alguna que otra vez cada mes. Sí, es la cesta de la compra y los mil y un cálculos que hay que hacer para no dejarse más dinero de la cuenta al pasar por la caja. Con la inflación 'in crescendo' desde la pandemia, mirar hasta el último céntimo de cada producto que entra en casa se ha convertido en una costumbre para muchos, en vez de ser una 'rareza' de unos pocos como hasta hace no tantos años. La buena noticia, si vives en Zamora, es que tienes ante ti una de las cestas de la compra más baratas de Castilla y León.

Según un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coste anual de la compra es de 6.259 euros para un hogar medio, con una oscilación de 1.132 euros entre el supermercado más caro y el más barato. En ambos casos, son cifras que Zamora es capaz de rebajar, situándose en 6.093 euros de gasto y 637 euros de diferencia. Con estos datos, la ciudad que tiene en el río Duero su divisor natural se establece como la tercera capital más barata de Castilla y León, solamente superada por Valladolid (6.036 euros) y Ávila (6.077 euros). Con datos inferiores también aparece Aranda de Duero (6.058 euros), aunque no computa como capital.

En cuanto a las otras dos provincias limítrofes, León (6.214 euros) y Salamanca (6.219 euros) se encuentran muy por encima de 'La Bien Cercada', completando entre ambas un podio que encabeza Soria (6.226 euros). La disparidad en el resto del territorio nacional también se hace patente, aunque la mayoría de ciudades 'caras' se encuentran alrededor de tres de las grandes urbes del país. Así, podemos encontrar a Cerdanyola del Vallès (6.652 euros) como la más cara en los alrededores de Barcelona y de todo el país, mientras que Majadahonda (65.23 euros) y Getxo (6.562 euros) lideran a la Comunidad de Madrid y Vizcaya, respectivamente.

Alcampo, la mejor opción

Según el estudio de la OCU, hay un supermercado que sobresale por encima del resto en la muestra de compra 'normal' realizada por el organismo: Alcampo. Más allá de sus precios, su inflación interanual (0,5%) es la menor de todos los establecimientos analizados. En el caso de Zamora, esta cadena cuenta con dos 'súper' situados en la calle Argentina y en la Avenida de las Tres Cruces. En segunda posición aparecería Carrefour (1%), que tiene en la capital de la provincia su gran superficie a un lado de la Avenida Cardenal Cisneros. Empatadas con la marca francesa están Eroski (1%), que ya abandonó la ciudad, y Gadis (1%), visitable en la Avenida Portugal.