A. F.

Zamora revive su Cerco con el solemne desfile teatral de Capitonis Durii

Las calles del Casco Histórico de Zamora se han vuelto a llenar este domingo de gente que, además de visitar el Mercado Medieval, ha aprovechado la agradable sesión vespertina para ver la representación de 'Entierro de los Hijos de Arias Gonzalo' a cargo de Capitonis Durii. Un desfile teatral que se ha desarrollado con un recorrido entre el Castillo de Zamora y la Plaza de San Martín, con pasos por lugares emblemáticos como la Plaza de la Catedral.