"La UNED ha traído a Zamora una mejora cultural y productiva"

Con la vista puesta en las actividades de celebración por el 40 aniversario de la UNED de Zamora el próximo año, Antonio Rodríguez arranca este curso 2025-2026 esperando mantener las cifras de matriculación y dando pasos firmes para que los zamoranos tengan pronto acceso a la oferta completa de esta universidad.

¿Cuáles son las prioridades de cara al nuevo curso en la UNED de Zamora?

Tenemos que hacer bien lo que hacemos y apoyarnos en las tres patas propias de la universidad. En primer lugar, el proceso de formación. Este año ya se culmina todo el proceso de incorporación de las nuevas carreras, ya termina el ciclo de las tres que iniciamos hace unos años: Ciencias Ambientales, Ingeniería de la Energía y Educación Infantil.

¿Satisfechos con los resultados?

Con unas hemos tenido más satisfacciones que con otras, siendo sinceros. Por ejemplo, yo esperaba una mayor respuesta de alumnos en Ingeniería de la Energía y, aunque en Ciencias Ambientales tenemos matriculados, también podría haber sido más exitosa, por todos los eventos que hemos tenido en los últimos años en la provincia, que tendría que haber aupado un incremento de gente interesada en formarse en este campo. Pero nos mantenemos en las cifras habituales de las carreras de ciencias en la UNED. Lo que ocurre es que se podría aprovechar más esta oportunidad de tener los estudios sobre el sector de la energía en Zamora, al ser una provincia puntera en este ámbito, contando, además, con buenos convenios para hacer prácticas en empresas y tener amplias oportunidades de poder quedarse luego allí trabajando. Por supuesto, solo si lo merecen. Pero los alumnos de la UNED seguro que se lo merecen.

El secreto de la UNED

¿Por qué siguen teniendo tan buena valoración las personas que se forman en la UNED?

Básicamente, por nuestra metodología. Tienes que ser una persona muy responsable, muy organizada, con una capacidad de esfuerzo importante. De lo contrario, no finalizas una carrera en esta universidad. Alguien con estas cualidades lo tiene muy fácil para quedarse a trabajar en cualquier empresa.

Esperemos que de todos los años de trabajo resulte el traer el Archivo de la Emigración

Aparte de la formación, ¿la investigación también es un ámbito importante para esta universidad?

Por supuesto, en estos momentos, aparte de las investigaciones en emigración con los que llevamos tantos años en Zamora, se están abriendo nuevas líneas en temas como educación, paisaje o turismo sostenible. Nuestra idea es consolidar ese nivel de investigación que tenemos y que nos lleva a la tercera pata de esta universidad, que es la transferencia del conocimiento, llevándolo incluso a nivel internacional, como ya ocurre con el tema de la inmigración, en el que Juan Andrés Blanco lleva trabajando 35 años. Tenemos la esperanza, además, de que todos estos años de trabajo tengan como resultado el traer a Zamora el Archivo de la Emigración Castellano y Leonesa, un archivo museo en el que se podrían hacer cosas verdaderamente interesantes para que puedan ser seguidas y transmitidas a todos los ciudadanos, no solo de Zamora, sino de todo el país.

Antonio Rodríguez, director de la UNED en Zamora. / Jose Luis Fernández

Este curso 2025-2026 es especial en la UNED de Zamora por su aniversario.

Es una efeméride importantísima, nada menos que cuarenta años del centro en Zamora. Nuestra propuesta es que desde el próximo año 2026 y hasta junio de 2027 haya celebración. Para nosotros es especialmente importante, porque creemos que la efemérides tienen el valor de ser un punto de inflexión sobre qué has hecho, qué estás haciendo y qué pretendes hacer. Y sobre esos tres aspectos intentaremos que la celebración sea especialmente significativa, para que los miles de zamoranos que han pasado por nuestras aulas vuelvan a estar, de alguna manera, con nosotros en actividades y que se exponga a toda la sociedad lo que el centro ha aportado a sus alumnos y, por ende, a toda la provincia, como una mejora cultural y productiva. Tenemos miles de titulados en todas las áreas, por tanto, eso se expande produciendo sus efectos. Queremos que todo ello se subraye con esta celebración.

Bases para seguir adelante

¿Servirá también para un autoanálisis de todo lo logrado?

Nos servirá para saber si estamos donde deberíamos estar y, sobre todo, poner las bases referentes al camino que queremos seguir. Eso lo tenemos más o menos claro, pero queremos transmitírselo a la sociedad a través de diferentes actividades, todas ellas de importancia, que reflejen nuestra historia y nuestro futuro, que todavía está por escribir y al que podemos seguir aportando.

En la última junta rectora se puso sobre la mesa la posibilidad de que la UNED de Zamora tuviera por fin todos los grados disponibles para los zamoranos, ¿en qué punto está esa propuesta?

Aprobamos, sin más trámites, que podamos incorporar las carreras, pero con dos condiciones. La primera, la financiera. Es decir, cuando consigamos dinero para poder impartir esos grados y tener nuevos espacios. El problema de falta de sitio ya lo sufrimos actualmente, así que no podemos incorporar siete carreras nuevas, que significan 400 o 500 asignaturas más, aunque no todas las impartamos aquí. Además, también hay que tener en cuenta que las formaciones de ciencias y las técnicas necesitan espacios especiales, como laboratorios.

«Se podrían aprovechar más los estudios sobre el sector de la energía»

¿Es complicado encontrar financiación?

Queremos tener resueltos algunos de esos problemas a lo largo de esta efeméride. Estamos ya en conversaciones para traer nuevos patronos que complementen las ayudas que ya tenemos y ofrecer a Zamora lo que debe tener por derecho. Desde el primer día que accedí a la dirección de la UNED, mi obsesión ha sido que los zamoranos tuvieran acceso, como cualquier persona, a todos los estudios. Si se imparten treinta grados en España, que estén también aquí.

Todos los estudios, en Zamora

¿En qué beneficiaría a Zamora esta amplia oferta?

Además de la formación, eso repercutiría en que se fijara población, porque los estudiantes que van a las universidades de Salamanca, Valladolid o Madrid, no suelen volver. Nuestros alumnos se quedan, casi de una forma natural, porque aquí tienen también su casa, su pareja, su grupo de amigos. Quizá vayan a ganar algo más en Madrid, pero allí la vida es más cara y puede que les interese más buscar aquí el ascenso, una promoción profesional sin desmontar todo lo que tienen. No es que la UNED se desarrolle para este objetivo, pero es que la vida lleva a todo esto. Y la UNED es pura vida, es desarrollarla mejorando la posición de cada uno.

¿Quedarse aporta tantos beneficios?

Lo cierto es que cada vez tenemos más jóvenes que, una vez finalizados sus estudios de Bachillerato, optan por quedarse en Zamora y hacer la carrera universitaria en la UNED. Aparte de su círculo de familia y amigos, que los mantienen, está el ahorro que supone vivir en una pequeña ciudad. Hay razones económicas y sociales claras para tomar esta decisión. Y puede que terminen la carrera y desarrollen su carrera profesional fuera, por supuesto, pero no es lo habitual en estos casos, de la misma forma que no es natural que aquellos que estudian fuera no se vayan a las grandes ciudades a buscar trabajo, en vez de regresar a Zamora. Creo que es una labor muy importante la que hacemos en ese sentido y por ello me decepciona que carreras que tendrían fácil promoción en Zamora no enganchen más a los jóvenes y no tengan un alto número de matriculaciones. Es una gran oportunidad que, además, ayudaría al desarrollo de esta tierra.

Esta universidad es difícil, aunque no imposible; doscientos titulados salen cada año

¿Cómo va el periodo de matriculación?

Arrancó ya en julio, pero todavía no tenemos cifras concretas, porque la matrícula sigue abierta, aunque puedo decir que, tras las vacaciones de agosto, miramos cómo iban los datos y eran más altos que en años anteriores. Es solo una referencia, pero confiamos en que los números sean similares a los de cursos pasados, porque algo que influye mucho en la matriculación son las crisis económicas, en esas épocas es donde se suele subir, si no, solemos mantenernos con respecto al número de alumnos. Y así será, confiemos, porque no estamos en época de crisis.

¿Hasta qué fechas pueden apuntarse los alumnos?

Para grados, cursos de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años y el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, CUID, el periodo de matriculación finaliza el próximo 22 de octubre. Suele prorrogarse, pero aconsejo que no esperen hasta ese último momento, para que no haya posibles errores y el alumno no pueda confirmar su matrícula. También es importante señalar que está la posibilidad de pagar la matrícula en tres plazos, por lo tanto, hay, en ese sentido, cierta comodidad.

¿Se trata de precios asequibles a la mayoría de los bolsillos?

Nosotros no hemos actualizado precios en los últimos diez años, los mantenemos, por lo tanto, son asequibles, incluso si no tienes beca, y con facilidad de pago. En ese sentido, entiendo que el precio no debería ser un problema, aunque cada persona tiene sus propias circunstancias, por supuesto.

Ir poco a poco

¿Es fácil tirar la toalla cuando se comienza a estudiar una carrera por la UNED?

Nuestra cifra de abandono está ligeramente por debajo de la media nacional, pero sigue siendo muy alta, a mi entender. Si nosotros no podemos entrar en los rankings de universidades es, precisamente, por ese índice de abandono que tenemos en primero de carrera.

¿A qué se debe?

Los alumnos que se acercan por primera vez cometen muchísimo el error de matricularse de muchas asignaturas. Esta universidad es difícil, aunque no imposible, solo hay que comprobar que doscientos titulados salen cada año de nuestras aulas. Por lo tanto, sí se puede terminar cualquier carrera, pero hay que estudiar, organizarse y adaptarse al método.

¿Qué consejo daría a esos estudiantes primerizos?

Que vengan a la secretaría y se dejen asesorar por nosotros, que nos pregunten todas las dudas, porque les vamos a ayudar. Y que la primera vez que se matriculen, lo hagan, como mucho, de la mitad de lo que tenían pensado. Cada persona que se viene a matricular a la UNED lo hace con la ilusión de comenzar un proyecto nuevo y si lo enfoca mal y fracasa, también fracasamos nosotros como universidad, porque no hemos sabido llegar a él para que no cometiera esos errores. Y también es un fracaso para la sociedad, en general, porque perdemos a una persona preparada que iba a aportar con su conocimiento una mejora del entorno. Por tanto, se trata de un fracaso individual y colectivo. No hay que intentar ser tan ambiciosos al principio y, cuando se conozca mejor el sistema, se podrá recuperar matriculándose en alguna más.

Desde que accedí a la dirección, mi obsesión ha sido traer a Zamora todos los grados que hay

Así que lo correcto sería limitar las expectativas el primer año.

Sobre todo, si, además, estás trabajando y tienes familia. Más de dos asignaturas por cuatrimestre el primer año puede ser una auténtica locura, no vas a poder con ello y llegan los fracasos, por desgracia. Eso lo vemos los profesores en cómo baja el número de alumnos que acuden a las tutorías tras los primeros meses de curso. Pero de la misma forma que tenemos mucho abandono entre los alumnos que se incorporan por primera vez, tengo que decir que los que están enganchados, abandonan muy poco y terminan sus estudios.

¿Cuál es la media de años para poder sacarse una carrera por la UNED?

Lo normal es que, como nuestros alumnos no se suelen dedicar al cien por cien al estudio, sino que también tienen algún trabajo, aunque sea a media jornada, se tarde entre seis y ocho años. Aunque también hay excepciones de estudiantes que van a curso por año. Se trata de un método diferente de estudio, con un nivel de dificultad alto, y no es por presumir, pero nuestros alumnos, a diferencia de los de otras universidades, desde el primer día saben de qué se van a examinar, no hay en la asignatura temas que no entren, todo es susceptible de preguntarse en los exámenes. Así que tienen una excelente preparación. Además, aquí no hay ninguna asignatura "maría". La gente que consigue finalizar una carrera en la UNED está verdaderamente orgullosa, porque se hace un esfuerzo especial.