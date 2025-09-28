¿Qué tienda abrirá en el enorme local dejado por el outlet del Corte Inglés en Zamora?

El pasado 31 de agosto, el outlet o centro de oportunidades del Corte Inglés cerró sus puertas en Zamora. La megatienda donde encontrar "gangas" de moda, tallas grandes, complementos, juguetes y otros saldos de la marca con un 70% o más de descuento sobre sus precios originales bajó la trapa de su enorme local en el centro comercial Vista Alegre de la capital dejando un gran vacío. La pregunta ahora es: ¿qué tienda ocupará su lugar?

Tras dos meses desocupado, clientes y comerciantes de la zona comienzan a hacer cábalas sobre el nuevo inquilino que desembarcará en el local, englobado dentro del parque comercial donde también se encuentran otras grandes cadenas como Leroy Merlín, Kiwoko, MediaMarkt, Jysk, Sprinter, Merkal, MGI, Froiz, Movistar, Phone House, Visión Lab, Max Colchón, Bokado o PetroPrix y que cuenta con un gran parking gratuito al descubierto con setecientas plazas.

Ampliación de Parfois en Santa Clara

Mientras se confirma el desembarco de una nueva marca, los zamoranos contarán por el momento con una ampliación de Parfois en el centro de Santa Clara (en el espacio ocupado antiguamente por Rollsman y antaño por Pull&Bear) a escasos metros de su emplazamiento actual. La tienda de bolsos y bisutería (además de moda y zapatos) ganará espacio con su traslado a este nuevo local que a buen seguro enriquecerá el tejido empresarial de la principal arteria comercial de Zamora.

La tienda Parfois cambiará de ubicación en Zamora. / LOZ

Primark, Lefties o pequeño comercio, los anhelos comerciales

Y mientras unos comercios anuncian su cierre o apertura, los zamoranos expresan sus deseos sobre qué marcas o tiendas echan en falta en la ciudad y les gustaría que abrieran en Zamora. Algunos de los usuarios anhelan la marca Bershka, que cerró a principios de año en Zamora dejando también sin actividad su icónica tienda en la esquina de la avenida Alfonso IX con Príncipe de Asturias.

Primark o Lefties son algunas de las tiendas más deseadas por los lectores. Un Primark "para comprar calcetines que duran una semana", comenta otro usuario en tono irónico cuestionando la calidad de la ropa de esta franquicia que próximamente aterrizará en la vecina Salamanca.

En este punto, varios lectores reparan en que estas franquicias propuestas "no favorecen el pequeño comercio" y se inclinan por tiendas más pequeñas, cercanas y profesionales. "A mí me gustaría en esos locales vacíos las tiendas de ultramarinos, esas tiendas que te atendían con gran profesionalidad y lo mismo te venden un escabeche de tonel, o un bacalao al corte con esa cuchilla especial o las legumbres con cogedor al peso o el pan casero y la bollería artesana", expresa.

Sin embargo, parece que las tendencias comerciales se inclinan más por la venta online y las grandes marcas: "A este paso una oficina de recogida de paquetes de Amazon, Shein, etc. La gente ya no sale de compras", opina.

Otras marcas mencionadas por los zamoranos: