"El sistema falla, llevo sin protección desde mayo y mi maltratador huyó para eludir cinco años de cárcel"

"¿Tengo que morir para que me vuelvan a poner una orden de alejamiento?". Algo falla en el sistema para que la mayoría de las mujeres víctimas de violencia de género vivan convencidas de que, mientras ellas y sus hijos e hijas corren el riesgo de acabar en el cementerio, los maltratadores se benefician de la aplicación laxa de las leyes, de fiscales y fisacales; jueces y juezas que, "en su mayoría", no creen en este problema estructural de la sociedad. La pregunta que abre este reportaje es la misma que se hacen dos jóvenes zamoranas que han denunciado a sus maltratadores y prestan su testimonio personal.

"Yo he tenido que tragarme que la jueza autorizara a mi maltratador que tenía una orden de alejamiento de mí a estar empleado en un bazar de Zamora al lado de mi domicilio y que ella me dijera que tenía que trabajar de algo para poderme pagar la pensión de nuestro hijo". Esa decisión judicial insólita para esta zamorana, cuyo identidad oculta tras el seudónimo de Isabel por miedo al padre de su hijo, refleja la "situación vergonzosa y el desamparo" en el que se sienten ella y tantas mujeres con realidades paralelas a la suya en la capital y en la provincia. Una realidad extrapolable al resto del país.

En estos momentos, su exnovio lleva dos años desaparecido con una orden judicial de busca y captura para meterle en la cárcel a cumplir condena firme de cinco años que no le tranquiliza en absoluto porque "sé que puede aparecer cuando quiera, ya lo hizo cuando le extraditaron a Portugal, a las tres horas estaba en Zamora amenazándome".

Una víctima de violencia de género explica su caso a este periódico. | J.N.

"No mentimos, la ministra de Igualdad debería haber dimitido ya"

"El sistema falla, no mentimos, como dice la ministra de Igualdad, que debería haber dimitido ya", afirma con rotundidad junto a otra de las mujeres que ha accedido a dar su testimonio, Ana. Qué mejor ejemplo que el suyo. Isabel denuncia que "a día de hoy, me han dejado sin protección, aunque mi policía de protección me sigue llamando como un compromiso personal", es uno de los dos agentes nacionales que atienden a más de cien mujeres con órdenes de alejamiento en la capital.

"Tanto él como la UFAM de Zamora siempre me han ayudado y protegido, tengo que darles las gracias". Ana coincide con Isabel, quien contó con el programa Atempro a finales de 2020, tras la primera denuncia, "un móvil que me permitía estar en contacto con familires y a la Policía Nacional con mi ubicación en tiempo real vía GPS si aparecía mi expareja. Nunca funcionó".

"Desde la muerte de Evaristo Antelo, estamos desamparadas"

El nombre del único fiscal de Violencia de Género que han tenido los juzgados de Zamora, Evaristo Antelo, sale una y otra vez a la palestra, "él consiguió protegerme, ahora ya no está y todas le echamos de menos". Una afirmación que corrobora Ana y que cada día se repite en el Palacio de Justicia, donde a la semana se celebran una decena de juicios contra maltratadores solo en el Juzgado de lo Penal. "En Zamora, desde que que murió Evaristo, estamos desamparadas", coinciden en señalar junto a otras víctimas y sus representantes legales.

El maltratador huido de la justicia "La orden de protección que yo tenía se acabó en mayo y me dijeron que mientras no aparezca mi expareja no pueden hacer nada", comenta Isabel. Espera desde el 7 de diciembre de 2022 que se haga efectiva la captura de su expareja. "Sé que trabaja en Portugal, se lo he comunicado a las autoridades pero me dicen que mientras no venga a España...". Isabel teme que su expareja cumpla la amenaza de no cesar en su intento de estar con el hijo común. No duda de que él sería capaz permanecer fuera de España hasta que prescriban los delitos, "pase el tiempo que pase, volverá a por mi hijo, le conzoco". También está convencida de que "me mataría sin dudarlo, pero ahora sí me defendería", no como cuando apareció a los 13 días del parto y le agredió o en el Hospital al salir del parto "me golpeó en la tripa, me saltó los puntos, agredió a un médico"... y tantos otros episodios violentos. Diez sentencias condenatorias y varios juicios pendientes han terminado por impedir que se despacharan los quebrantamientos de condena con trabajos en beneficio de la comunidad, "como limpiar en el cementerio, por ejemplo, al que yo no podía ir mientras él estuviera".

"Mis hijos no quieren ver a su padre, pero les obligan"

Ana, sin embargo, no puede contener las lágrimas al contar el constante acoso al que le somete su expareja, que se salta la orden de alejamiento cuando quiere. "Vives con miedo, es escuchar su voz y ponerme a temblar. Tiene derecho a ver a nuestros hijos, aunque nunca está con ellos, se los lleva a casa de su madre, les deja el viernes y les recoge el domingo".

En mayo de 2023, su maltratador quiso quitarle los niños, que "no quieren ver a su padre, lo pasan fatal, desde entonces estamos en pleitos porque mi hija me pidió que el denunciara, hasta ahí él se los llevaba cuando quería". La justicia les obliga a estar con el progenitor, es un padre a pesar de la violencia que ha ejecido sobre ellas y de que hijos e hijas son testigos y sufren la violencia vicaria. Ana tiene la custodia, pero el miedo a que los pueda raptar siempre está presente.

La pregunta que se hace Isabel se repite en cada conversación con una víctima de este terrorismo machista que niega la ultraderecha, "¿por qué tengo que ser yo la que esté limitada o encerrada en una casa de acogida mientras ellos siguen en libertad?".