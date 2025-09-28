Los reumatólogos reclaman geriatras en el Hospital Virgen de la Concha de Zamora

Los reumatólogos reclaman la creación de un servicio de geriatría en el Hospital Virgen de la Concha, que carece de esta especialidad a pesar de ser una de las provincias más envejecidas del país, una petición que obede a la apuesta de esos profesionales por la "interacción" entre ambas especialidades. El presidente de la Asociación Zamora de Reumatología, el especialista y jefe del servicio de reumatología de Zamora, José Ángel Cabezas Lefler, que dispone de cinco especialistas, incidió en la importancia de que "comencemos a trabajar con los geriatras, que son los que conocen las enfermedades inherentes a la edad avanzada o los síndromes geriátricos. La comunicación y la coordinación entre ambas especialidades es fundamental".

José Ángel Cabezas se remitió a las estadísticas sobre la cada vez mayor esperanza de vida de las personas, que conlleva la aparición de diversas dolencias además de las más comunes en Reumatología como la artrosis, además de otros problemas de naturaleza inflamatoria como la artritis reumatoide, el lupus o similares. Impulsor de las Jornadas que organiza desde hace tres años la Asociación que dirige, apostó por que la geriatría forme parte de la doctrina de la reumatología, es decir, "considerar al grupo de edad de personas mayores que viven cada vez más tiempo, con un montón de enfermedades y que usan fármacos", esas personas que pasan de los 70 años.

Primera mesa de trabajo de neumología geriátrica

Zamora "se ha convertido en referente de la reumatología geriátrica", indicó Cabezas, con la organización de la primera mesa de trabajo sobre esta cuestión dentro de estas III Jornadas de Enfermedades Inmunomediadas en las Personas Mayores que comenzó el viernes y se clausuró ayer y contó con destacados ponentes, además de la presidenta de la Sociedad Española de Reumatología, Susana Romero Yuste, que abordó las consecuencias de tratamientos oncológicos en al sistema autoinmune, en huesos y músculos.

El jefe de Reumatología de Zamora, agradeció la colaboración de importantes especialistas en este tercer encuentro y apuntó como otra de las conclusiones en relación con los fenómenos del envejecimiento y metabolismo, inflamación y envejecimiento que contempla la repercusión positiva del ejercicio, "no en edades avanzadas, sino antes, para prevenir problemas de salud" y reducir la ingesta. "Comer menos y caminar más ayudan al envejecimiento más sano, lo venimos diciendo desde hace tiempo, pero los estudios científicos corroboran este extremo. Comer menos y hacer más ejercicio ayudan a tener una vida más sana y más longeva".