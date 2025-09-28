La lluvia pone en jaque el domingo festivo en Zamora: previsión del tiempo para las próximas horas

Se esperaba como agua de mayo, pero la lluvia ha irrumpido en el último domingo de este mes de septiembre comprometiendo la programación festiva prevista para esta jornada en Zamora, como el mercado medieval, la feria Exquisiteza en la plaza de Viriato, la carrera solidaria de la Guardia Civil en favor de la lucha contra las enfermedades raras o la Virgen de los Herreros, entre otras actividades al aire libre.

Como explica la Agencia Estatal de Meteorología las abundantes precipitaciones de primera hora de la mañana son los coletazos del ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca. Este fenómeno ha penetrado por el oeste de la península ibérica y, a medida que se desplaza hacia el sureste, perderá intensidad.

De hecho, el pico de lluvia se prevé para las primeras horas de este domingo, sobre todo a las siete y ocho de la mañana. Conforme al pronóstico, a partir de las nueve, las precipitaciones disminuirán notablemente y aunque habrá chubascos durante toda la mañana, serán ligeros. De ahí a que a primera hora de la tarde pueda volver a lucir tímidamente el sol dejando a un lado la nubosidad. Respecto a las temperaturas, las mínimas serán de 12 grados y las máximas rondarán los 22 grados.

A partir del lunes regresará la estabilidad atmosférica a Zamora con sol y valores que oscilarán entre los 8 grados y los 25 durante los primeros días de la semana.

Previsión del tiempo en Zamora por horas para este domingo. / Aemet

El este y el sur de España, en alerta por lluvias muy fuertes

Eso sí, según informa la Aemet y recuerda la Subdelegación del Gobierno, las precipitaciones se irán extendiendo por áreas del oeste y centro peninsulares, en general moderadas, pero persistentes en vertientes sur de los sistemas montañosos del cuadrante suroccidental. Durante la tarde podrían ser localmente fuertes en puntos del oeste de Andalucía, especialmente en zonas de sierras, sin descartarlos también en Extremadura. También se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes y persistentes en puntos de Aragón, meseta sur, Cataluña y Comunidad Valenciana, que pueden ir acompañados de granizo. En el sur de Cataluña es probable que sean muy fuertes, especialmente al final del día y durante la noche del domingo al lunes.

Lluvia en Zamora en una imagen de archivo. / J. L. Fernández

El lunes y el martes, los peores días, sobre todo en Valencia

El lunes 29 y el martes 30 serán los días más adversos del episodio. Ya desde primeras horas se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes, y persistentes, a lo largo del tercio oriental peninsular, costa del Sol y entorno del Estrecho. Las mayores intensidades y los mayores acumulados se esperan en el sur de la Comunidad Valenciana, y especialmente en la provincia de Valencia, entre el lunes y la primera mitad del martes, cuando podrían superarse los 200-250 mm, con intensidades torrenciales.

Es probable que las islas Baleares también se vean afectadas por este episodio, con chubascos tormentosos localmente fuertes, especialmente durante la tarde del lunes y el martes.

Existe una alta incertidumbre en la trayectoria de la borrasca y en la interacción entre los distintos elementos que conforman esta situación, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante las próximas horas.