Fiesta de Los Herreros: la calle que toma el pulso a la ciudad

"A muchos de los que estamos aquí nos vendieron eso de que en Zamora no hay futuro", un discurso que se encargó de torcer el pregonero de la Fiesta de la Virgen de Los Herreros, Manuel Garrote "Sopalajo", e invitó a las personas que le escuchaban a valorar el tiempo que permite una ciudad pequeña, "una mina de oro que es nuestra. Disfrutémosla, vendámosla".

"La calle social y diversa desde hace generaciones", Los Herreros testigo de la transformación de la ciudad, "de su salud", sirvió a "Sopalajo" para advertir que Zamora ahora "está en un momento crucial: resurgirá o quedará para siempre en el olvido".

El joven hostelero zamorano, que ha regresado desde Madrid para apostar por su ciudad, presentado por el presidente de la Asociación de Hosteleros de Los Herreros, Rafael Lorenzo Miranda, lanzó un dardo a las instituciones, "no ayudan lo que debieran", para volverse hacia decenas de personas que escuchaban su discurso y recordarles que "en cada uno de nosotros hay un pequeño responsable de que esta ciudad vuelva a estar como hace quince años" cuando era difícil transitar por Los Herreros, "ahora ya solo en fechas señaladas".

"Sopalajo" evocó aquellos días de lleno absoluto de la pequeña arteria, epicentro del ocio nocturno, que dinamizaba la capital, "conocías gente nueva, veías a gente que tenías más lejos, de donde entrabas tranquilo y salías enamorado, entrabas riendo y salías llorando o viceversa, donde descubrías nueva música".

Volver a socializar en Los Herreros

Esa "calle mágica", lugar en el que reunirse cada nochevieja, conserva la esencia de bares tradicionales con las tapas típicas o los pubs que apuestan por la diversidad, donde "con 20 euros puedes alternar media hora", apuntó para instar a los jóvenes a volver a ser seres sociales y dejar de lado las pantallas, "disfrutemos de cada beso, de cada abrazo, de cada sonrisa, de cada risa", en definitiva, a la esencia que representa esta mítica calle de Los Herreros que busca cada turista que recala en Zamora, la calle donde el bullicio y la buena sintonía siempre han sido marca de la casa.

"Los Herreros representa ese entorno feliz al que debemos volver para sentirnos cerca y más humanos", proclamó para dar el pistoletazo de salida a todo un día de fiesta, donde los vinos terminan en un tardeo que se prolonga hasta la hora de cierre nocturno. Cientos de voces gritaron a una conducidos por el pregonero: "¡Viva la Virgen de los Herreros!, ¡Viva la calle de Los Herreros!".