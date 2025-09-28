Los eslóganes y las frases de la protesta por el AVE de Sanabria en Madrid: "Mentiras, engaños y manipulaciones"

Entre las pancartas de la protesta por el AVE de Sanabria en Madrid se podían leer frases con ironía y humor como "Sanabria, tenemos AVE...de corral" o AVE como acrónico de "Abel Vai a mErda", en referencia al alcalde de Vigo.

Para crear un nuevo eslogan para la movilización los manifestantes demostraron que bastaba con un trozo de cartón y un rotulador con el que escribir frases como "Renfe nos mentiste, Sanabria resiste", "tenemos más luces que los de Vigo" o "Queremos paradas, no tierras olvidadas".

Testimonios / J. L. F.

Los afectados viven en pequeños pueblos de Sanabria pero el clamor popular por la supresión de frecuencias del AVE llegó ya hasta Madrid. Para ser más exactos, hasta la misma puerta de la principal sede de Renfe junto a la estación de Atocha.

Hasta allí acudieron, convocados por COAG de Sanabria, un millar de manifestantes, que llegaron incluso a colapsar la avenida Ciudad de Barcelona con pancartas como la que se ha convertido en todo un lema: "Renfe entierra Sanabria por 15 minutos", aunque el tiempo real que conlleva la parada sanabresa apenas sean cinco minutos de demora para los viajeros gallegos.

La protesta contó, entre otros, con la presencia del presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez y del alcalde de Puebla de Sanabria y senador, José Fernández. Igualmente, asistieron otros cargos públicos como el diputado provincial por la comarca de Sanabria Ramiro Silva, los diputados nacionales Óscar Ramajo y Elvira Velasco y el senador José María Barrios, entre otros. También hubo una nutrida representación de sanabreses residentes en Madrid, muchos de ellos movilizados a través de la Casa de Zamora en la capital de España y del colectivo de taxistas sanabreses en Madrid, con el presidente de su hermandad y de la Mutua Madrileña del Taxi, Román Rodríguez, a la cabeza.

Tampoco faltaron residentes en Sanabria y en la capital zamorana que se han desplazado en dos autocares fletados para la protesta, en transporte público o en vehículos particulares.

Media hora antes de la convocatoria de la protesta prevista al mediodía, ya se concentraban a las puertas de la sede central de Renfe, en el número cuatro de la avenida Ciudad de Barcelona de Madrid, decenas de personas que ocupaban la calzada. Con el paso de los minutos se fueron sumando más manifestantes, lo que hizo necesario cortar dos carriles reservados para el tráfico de vehículos, ante el amplio número de asistentes, que impedía a quienes salían de Atocha en esa dirección continuar su camino si no era por la calzada.

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, recordó que el escenario de la concentración es el en que "nos dieron con la puerta en las narices" hace unos meses, al suprimir en junio paradas en Sanabria que eran "vitales para el desarrollo de la comarca".

Testimonios / J. L. F.

Aplaudió que el espíritu reivindicativo "siga vivo" y advirtió de que lo que se pide "no es nada nuevo", sino que se recuperen frecuencias que se quitaron "con mentiras, engaños y manipulaciones", únicamente para "beneficiar a unos territorios a costa de perjudicar otros". Faúndez defendió que la Alta Velocidad no sea un servicio exclusivo para unir grandes ciudades sino también para "vertebrar el país" y los territorios de reto demográfico, ya que las comunicaciones son "algo fundamental para asentar población".

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, sostuvo que la concentración demostró que la comarca "está viva" y tiene muchos vínculos en Madrid, por lo que supuso "otro paso más para intentar que la razón, la educación y el sentido común lleguen a Renfe" Fernández Blanco coincidió con Javier Faúndez en subrayar que no se pide "nada que no tuviéramos", ya que la reclamación es volver a los horarios que había hasta junio. Aunque mantuvo su esperanza que conseguir que Renfe de marcha atrás, admitió que no tiene "ninguna respuesta" del operador ferroviario público ni del Ministerio, "lo que empieza a ser un poco cansino". Lo que se pide, según enfatizó, es "cohesión territorial, acercar a los pueblos", algo por lo que se hizo la estación sanabresa del AVE. En la comarca confluyen vías de comunicación por carretera y tren, lineas de electricidad, aerogeneradores y pronto parques fotovoltaicos. "No podemos estar siempre produciendo para que las ciudades engorden y nosotros nos despoblemos cada vez más", lamentó.

Por su parte, la presidenta de la Casa de Zamora en Madrid, Mari Luz Uña, se mostró satisfecha de la respuesta de los sanabreses que viven en la capital de España con su presencia en la movilización, aunque admitió que si se hubiese realizado semanas más tarde hubiera sido mayor la presencia de zamoranos residentes en Madrid, ya que "todavía hay gente que no ha vuelto de los pueblos". Pese a ello, la respuesta "ha estado muy bien", indicó.

El senador y presidente del PP de Zamora, José María Barrios, desmontó el argumento del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, de que con las nuevas frecuencias hay más viajeros en Sanabria que antes. "Aun siendo verdad, es totalmente falso" porque la razón del incremento de viajeros no es que se haya quitado un viaje o se haya puesto otro en otro horario, sino porque ahora hay trenes "más grandes, con más capacidad y hay más billetes a la venta", por lo que "si se pusieran más trenes seguiría incrementándose los viajeros".

El promotor de la protesta y responsable de COAG en Sanabria, José Manuel Soto, se dirigió a los asistentes con un improvisado discurso en el que animó a seguir la lucha pero, frente a los que piden cortar las vías, hacerlo "con tranquilidad, seriedad y responsabilidad". Advirtió que existen dos maneras de acabar con un territorio, una con bombas, como están haciendo en otras partes del mundo, y otra "una muerte lenta de hoy te quito esto y mañana lo otro", la agonía lenta de una comarca contra la que este sábado Sanabria se rebeló en Madrid.