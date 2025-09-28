El ecosistema de innovación del HUB de la Aldehuela de Zamora, puesto de ejemplo a seguir en el congreso "Los Mayores del siglo XXI" en Lisboa

El HUB de la Aldehuela se ha puesto de ejemplo a seguir en el congreso "Los mayores del siglo XXI, un compromiso de futuro" celebrado en Lisboa.

En ese encuentro internacional participó el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Eduardo García, que recordó que según el índice DEC que elabora la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales Castilla y León cuenta con el mejor sistema de servicios sociales de España. Ese éxito lo vinculó Eduardo García con los programas de cuidados en el domicilio y de atención en los centros residenciales puestos en marcha en esta comunidad.

Esos programas están viviendo "un proceso de transformación" en el que la Junta está haciendo un "gran esfuerzo inversor" para modernizar esos servicios sociales a través de la tecnología.

Es en esa línea estratégica, según expuso el director general, en la que el HUB de la Aldehuela de Zamora tiene uno de sus pilares, ya que en ese espacio se ha erigido como "un ecosistema de innovación inteligente a través de la creación de sinergias y el fomento de alianzas entre administraciones, empresas, entidades del Tercer Sector, universidades y centros tecnológicos".

De ese conglomerado de innovación en los cuidados han salido proyectos y productos para mejorar la vida de las personas mayores, como los andadores inteligentes, los inodoros asistidos, los acostadores y las duchas adaptadas. Igualmente, se desarrollan junto a entidades, centros tecnológicos y universidades robots sociales.

Precisamente, tras su intervención en los últimos días en el congreso de la capital portuguesa, el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León tiene previsto desplazarse este lunes al HUB de la Aldehuela para participar en el "Encuentro del Ecosistema Talento Sénior".

Además, el concentrador de empresas tecnológicas de la Aldehuela acogerá el martes un taller de robótica terapéutica dirigido a profesionales vinculados al Tercer Sector en el que se mostrará las labores que pueden desempeñar mascotas y muñecos robóticos de acompañamiento y apoyo terapéutico. El taller forma parte de la actividad formativa del HUB de la Aldehuela para divulgar la innovación tecnológica en los cuidados.