DO Arribes, tradición y futuro: vinos únicos en un paisaje singular

Con 160 viticultores distribuidos en unas 305 hectáreas, la DO Arribes se distingue por su paisaje singular y sus métodos de cultivo que han perdurado a lo largo de décadas. En la actualidad, la vendimia ha alcanzado aproximadamente la mitad de la cosecha, momento clave para la calidad de los vinos que se elaborarán.

Lo que hace especial a Arribes del Duero son tres factores fundamentales, según explica el director técnico, Carlos Capilla Barreda.

Uno de ellos es su climatología, "una zona libre de heladas, con muy buena insolación, con un clima mediterráneo, con lo cual para el cultivo de la vid, para mantener viñedos, es un clima excepcional". El segundo factor es la composición de sus suelos "formados por granitos, por pizarras y con un contenido mineral muy elevado y poca profundidad". Y el tercer factor que es la edad y variedad de sus viñedos, "es un viñedo muy viejo, de una media de 70 u 80 años, y con muchísimas variedades que podríamos considerar únicas en el mundo", explica el técnico.

Actualmente, el pliego de condiciones de la DO Arribes tiene 17 variedades inscritas, y variedades tan diferentes "como pueden ser, por ejemplo, la Juan García, la Bruñal, la Tinto Jeromo, la Gajo Arroba, la Mandón, el Bastardillo Chico, y en blancas una variedad tan única como la Puesta en Cruz". Además, este año se incorpora una variedad nueva que es de color rosa y se denomina la Tijonera.

Hay dos zonas muy diferenciadas dentro de la producción de uva de Los Arribes del Duero. Las más cercanas a los ríos con pendientes del 20% que obliga a trabajar en bancales. Mientras que hay otras zonas más planas que permiten un cultivo más accesible, y que estarían en la comarca de Sayago, las parte norte de Aliste, o en Salamanca, la Depresión de Ciudad Rodrigo, el Campo Charro.

Actualmente, la DO cuenta con 22 bodegas, algunas recién incorporadas y otras con una larga trayectoria que les ha permitido consolidarse en el mercado. Muchas de estas bodegas comenzaron elaborando sus vinos en instalaciones de terceros hasta poder desarrollar sus propias instalaciones, reflejando así la combinación de tradición y modernidad que caracteriza a la región.

El futuro de Arribes del Duero pasa por dar a conocer sus vinos a un público cada vez más amplio. En un mercado saturado, la estrategia se centra en educar y formar a los nuevos consumidores, muchos de ellos jóvenes que comienzan a descubrir el mundo del vino. La calidad de los productos de la DO se ha demostrado en concursos, catas y presentaciones, y ahora el objetivo es que estos vinos únicos, nacidos de una tierra espectacular y un trabajo artesanal, sean reconocidos cada vez por más gente.

Arribes del Duero cuenta en su Denominación de Origen con 27 municipios de Zamora y 20 de Salamanca.