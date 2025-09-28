El cabreo de un youtuber gastronómico: "Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes de Zamora, pues perfecto"

El creador de contenido 'Cenando con Pablo' tiene casi 700.000 suscriptores en YouTube y seguidores en Instagram. Sus cuentas en redes sociales están centradas en "opiniones sinceras" sobre restaurantes de España donde cena a diario.

Sus experiencias gastronómicas son diversas, con satisfacciones y decepciones que no oculta en su perfil. En uno de sus vídeos, Pablo acude a "hincharse a marisco gallego en el mejor restaurante de todo Santiago de Compostela llamado Terra Nosa". Terra Nosa es un restaurante en Santiago de Compostela conocido por su cocina gallega tradicional con toques modernos. Ubicado en el casco antiguo de la ciudad, cerca de la Catedral de Santiago, el lugar destaca por su ambiente acogedor y decoración rústica, que combina la piedra característica de la región con detalles modernos.

En el menú de Terra Nosa, los platos estrella incluyen productos típicos de Galicia, como mariscos frescos, pulpo a la gallega, empanadas caseras y carnes locales. También cuentan con una buena selección de vinos gallegos, especialmente albariños y ribeiros, que complementan perfectamente la comida. Los postres también son tradicionales, como la famosa tarta de Santiago y otros dulces locales. La calidad de los ingredientes y el respeto por las recetas locales han hecho de Terra Nosa un lugar muy valorado tanto por los locales como por los visitantes.

Su servicio es amable y cercano, lo que refuerza la sensación de autenticidad gallega en cada visita. "He probado muchísimos platos de todo tipo: ostras, almejas, bogavante, langostinos, rape negro.. ¿Saldré contento de comer en este restaurante gallego?", se pregunta.

Vieiras del Pacífico en una imagen de archivo. / FOTOS DE JUAN JUNOY Y VIRZIMAR

"Apaga y vámonos, me parece un insulto"

Aunque el triple postre de filloas de caramelo y crema, tarta de queso y queso con membrillo le dio su dulce final a la velada de Cenando con Pablo en este restaurante gallego, los comentarios no fueron positivos en su totalidad sobre todo por un detalle que desató su cabreo: las zamburiñas que evolucionaron a volandeiras y finalmente acabaron siendo vieiras del Pacífico.

"Si tú en un restaurante gallego, de producto, me vienes con estas mierdas, sinceramente, apaga y vámonos. O sea, me parece un insulto. Que me lo hagan en el restaurante Paqui de los Montes que está en la Plaza Mayor de Zamora, pues me parece perfecto, pero aquí en un restaurante gallego que pongan zamburiñas y que me digan volandeiras y luego resulta que es vieira del Pacífico, ni es lo mismo ni cuesta lo mismo ni sabe igual. Dice que está muy bueno, yo he pedido dos unidades por probarlo, pero amigo hostelero, así no", expresa con enfado Pablo.