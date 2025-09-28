Así avanza la obra del Mercado de Abastos de Zamora: el comercio de proximidad se adapta al futuro

Las obras del Mercado de Abastos avanzan a buen ritmo y a ocho meses de concluir, la Concejalía de Promoción Económica ha comenzado ya a plantear el futuro de ese emplazamiento que lleva más de un siglo marcando el pulso del comercio de proximidad de Zamora.

El Ayuntamiento trabaja ya en la concesión de los puestos una vez que se produzca el traslado después de que las obras hayan superado el ecuador y sean visibles los avances tanto en el interior, donde asoma la fisonomía de los nuevos puestos; como en el exterior, donde se ha dado forma a los nuevos accesos y a las dos plazas situadas junto a ambas entradas, que permitirán una mejor integración del mercado con el espacio público que lo circunda. El aspecto actual del edificio de Segundo Viloria permite descubrir ya los cambios que presentará el mercado cuando entre mayo y junio del próximo año, si no hay contratiempos, finalicen las obras y se produzca el traslado de los industriales, que ahora se asientan en la carpa de La Marina.

Así avanza la obra del Mercado de Abastos: el comercio de proximidad se adapta al futuro

La transformación más apreciable reside en que los puestos dispersos por las dos plantas del edificio comercial inaugurado en 1904, se reubicarán para concentrar en la planta alta todos los espacios de venta de productos cárnicos, de pescadería, frutería, verduras, pan y repostería.

Así avanza la obra del Mercado de Abastos: el comercio de proximidad se adapta al futuro

Esa planta superior está destinada a ser el latido de la vida comercial, mientras que la inferior se dejará para cámaras frigoríficas, almacenes y un amplio local del que aún no se ha decidido su cometido.

El Ayuntamiento baraja hacer de él una sala de exposiciones, pero igualmente deja abiertas otras posibilidades e incluso se ha habilitado una salida de humos por si el destino fuese el de una cocina con comedor. En esa zona las obras avanzan a buen ritmo en el lugar en el que se pondrán los grupos electrógenos, el cuarto de los contadores de agua y de luz, el grupo de presión o la zona de contenedores de residuos. En esa parte baja también es ya visible ese gran espacio diáfano de unos 480 metros cuadrados, con el techo abovedado y las columnas de hierro originales, a las que provisionalmente se han añadido puntales mientras se trabaja con maquinaria pesada en la parte alta.

Así avanza la obra del Mercado de Abastos: el comercio de proximidad se adapta al futuro

En esa planta superior se asentarán los 22 puestos del nuevo mercado de abastos adaptado al futuro. En consonancia con los tiempos actuales, el espacio comercial dejará sitio igualmente para dos establecimientos hosteleros, situados ambos equidistantes a las dos entradas al mercado, uno frente a otro, en las dos hileras de puestos que habrá a los lados.

Un altillo para eventos

En el acceso sur, el más cercano a la calle San Andrés, se ha construido un altillo que funcionará como espacio polivalente para la celebración de catas, degustaciones, actuaciones y otros eventos culturales y gastronómicas. Estará dotado también con los servicios de bar, aunque inicialmente será un espacio de gestión municipal para actividades de dinamización del mercado. Si la demanda para la concesión de los establecimientos hosteleros fuera muy alta, no se descarta en un futuro sacar también la concesión de ese espacio como bar, aunque no es la idea inicial, según expone el concejal de Promoción Económica, David Gago.

Así avanza la obra del Mercado de Abastos: el comercio de proximidad se adapta al futuro

El edil recuerda que las obras suponen una inversión de 4,84 millones de euros, de los que 1,6 millones corresponden a aportación de la Junta de Castilla y León. Gago detalla que los trabajos actualmente se centran en el interior en concluir la parte en la que van a ir los futuros puestos. Igualmente, se avanza en la nueva plaza exterior que da hacia el hotel Alda, en las rampas de la otra entrada, la más cercana a la plaza de la Constitución, y en los almacenes y espacios de la planta baja. "De momento estamos satisfechos, no tiramos las campanas al vuelo, pero se está cumpliendo el plazo que habíamos dado a la empresa", declara Gago. Igualmente, hace referencia a los restos arqueológicos que han aparecido, algo que ya estaba previsto y que lo único que va a suponer es "que sepamos más de la ciudad de Zamora, porque ya sabemos más cosas de lo que era la antigua iglesia de San Salvador de la Vid, y además, con su puesta en valor, el entorno va a quedar todavía más digno y mucho mejor de cara a la promoción del turismo y de nuestro Mercado de Abastos", concluye el edil.

Entre los trabajos ya finalizados figuran los de la cubierta, que ha mantenido sus tejas originales tras limpiarse, una a una. En la marquesina existente en un lateral, que fue un añadido posterior al edificio del mercado para que en ella se instalaran los hortelanos locales, la estructura de hierro se ha rehabilitado para recuperar el esplendor de ese techado al que en un futuro se le podría dar uso como terraza de los establecimientos hosteleros contiguos más que como espacio de venta de productos de temporada de la huerta. La mayoría de los hortelanos han expresado su preferencia a trasladarse a un espacio más confortable en el interior del mercado, donde se les dará acomodo para que no tengan que soportar las inclemencias meteorológicas.

Así avanza la obra del Mercado de Abastos: el comercio de proximidad se adapta al futuro

En el exterior, pero al lado contrario, el que da a la calle Traviesa, los trabajos se han visto condicionados por unos restos arqueológicos que sorprendieron por la cota de apenas medio metro en la que se encontraron varias tumbas.

La idea es trasladarlas unos metros más allá, hasta el lugar donde se hallaron los restos de la cabecera del templo románico existente antes de construirse el mercado. De esa forma se podrá realizar la obra de una plataforma portacontenedores que salve la altura de las dos plantas y permita que los residuos de los puestos lleguen de forma cómoda al exterior, al lugar en el que los recogerán los camiones de la basura. Junto a esa plataforma, el nuevo mercado también contará con un ascensor y un montacargas, además de disponer de rampas accesibles en las dos alturas. Desde el interior, si se mira al techo, se seguirá viendo el característico armazón de hierro, al que se añadirá un revestimiento en madera, que dotará de mayor elegancia a la cubierta y que será acorde con el de los puestos. Una nueva imagen para un renovado mercado que abrirá sus puertas a mediados de 2026 y está llamado a convertirse, al menos durante otro siglo, en el epicentro del comercio de proximidad.