Desde mermeladas hasta setas, con una amplia oferta de productos locales que continúa por embutidos, frutos secos, mieles, quesos y aceite. Todo ello, pudiéndose regar con vinos, zumos y vermuts artesanos y poniendo el punto final dulce con chocolates de diferentes variedades.

Estas opciones gastronómicas son las que ofrece la feria Exquisiteza, cuya segunda edición se celebra este fin de semana en la plaza de Viriato, con el apoyo de la Diputación Provincial y organizada por la asociación Pinza, que aglutina a 34 productores de toda la provincia que aprovechan esta feria como escaparate para mostrar sus mejores productos y poder tener un contacto más directo con los clientes.

Zamora conquista el paladar

Como señaló el cocinero zamorano Jonatan Garrote en la inauguración, el objetivo es "poner en valor a estos pequeños productores independientes de nuestra provincia, que defienden nuestro territorio y se asientan en los municipios".

Apoyo institucional

Desde la Diputación Provincial de Zamora, Emilio Fernández, desde el área de Desarrollo Económico, aseguró que apoyar este tipo de actividades "sirve para promocionar productos que tienen una grandísima calidad" y que también contribuye al desarrollo económico, ya que generan riqueza en el territorio.

Desde Pinza, Víctor Siesto, recordó que la idea de esta feria "es una buena oportunidad para darnos a conocer a todos".

Además de la cata de productos y venta de diferentes alimentos, la feria se completa con actuaciones de grupos zamoranos y chefs que cocinan diferentes elaboraciones para ver en directo su maña entre fogones.

Una experiencia gastronómica completa para disfrutar y reconocer la excelencia de los alimentos de la tierra y el buen hacer de sus productores.