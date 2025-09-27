Gastronomía
Zamora conquista el paladar
La feria Exquisiteza regresa por segundo año a la plaza de Viriato para mostrar a los zamoranos vinos, mermeladas, quesos o chocolates de calidad que pequeños productores sacan adelante en toda la provincia y que nada tienen que envidiar a alimentos gourmet de grandes capitales
B. BLANCO GARCÍA
Desde mermeladas hasta setas, con una amplia oferta de productos locales que continúa por embutidos, frutos secos, mieles, quesos y aceite. Todo ello, pudiéndose regar con vinos, zumos y vermuts artesanos y poniendo el punto final dulce con chocolates de diferentes variedades.
Estas opciones gastronómicas son las que ofrece la feria Exquisiteza, cuya segunda edición se celebra este fin de semana en la plaza de Viriato, con el apoyo de la Diputación Provincial y organizada por la asociación Pinza, que aglutina a 34 productores de toda la provincia que aprovechan esta feria como escaparate para mostrar sus mejores productos y poder tener un contacto más directo con los clientes.
Como señaló el cocinero zamorano Jonatan Garrote en la inauguración, el objetivo es "poner en valor a estos pequeños productores independientes de nuestra provincia, que defienden nuestro territorio y se asientan en los municipios".
Apoyo institucional
Desde la Diputación Provincial de Zamora, Emilio Fernández, desde el área de Desarrollo Económico, aseguró que apoyar este tipo de actividades "sirve para promocionar productos que tienen una grandísima calidad" y que también contribuye al desarrollo económico, ya que generan riqueza en el territorio.
Desde Pinza, Víctor Siesto, recordó que la idea de esta feria "es una buena oportunidad para darnos a conocer a todos".
Además de la cata de productos y venta de diferentes alimentos, la feria se completa con actuaciones de grupos zamoranos y chefs que cocinan diferentes elaboraciones para ver en directo su maña entre fogones.
Una experiencia gastronómica completa para disfrutar y reconocer la excelencia de los alimentos de la tierra y el buen hacer de sus productores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
- Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
- La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
- Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
- La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
- Estos son los camareros más majos de toda Zamora, según nuestros lectores
- Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
- Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión