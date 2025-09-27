Zamora clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE: "Renfe entierra Sanabria por 15 minutos"

Un millar de zamoranos han acudido este sábado a la manifestación convocada por UPA-COAG frente a la sede de Renfe en Madrid para exigir la recuperación de frecuencias del AVE en Sanabria. Las protestas han contado, entre otros, con la presencia de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, y José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria. Con la Avenida Ciudad de Barcelona al borde del colapso, los convocantes han dejado claro que seguirán con la hoja de ruta si no hay una solución de urgencia por parte de Renfe, a la que lanzan un aviso de sus intenciones futuras: "No nos callaran".