Un millar de zamoranos clama en Madrid para recuperar las frecuencias del AVE: "Renfe entierra Sanabria por 15 minutos"

Los afectados viven en pequeñas comarcas, como es el caso de Sanabria en Zamora. Pero el clamor popular por la supresión de frecuencias del AVE ha llegado ya hasta Madrid. Para ser más exactos, hasta la misma puerta de la principal sede de Renfe junto a la estación Puerta de Atocha. Hasta allí han acudido, convocados por UPA-COAG un millar de manifestantes, que han llegado incluso a colapsar la Avenida Ciudad de Barcelona con pancartas en la que se leía "Renfe entierra Sanabria por 15 minutos". Las protestas han contado, entre otros, con la presencia de Javier Faúndez, presidente de la Diputación de Zamora, y José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria.

Durante los últimos días, han sido numerosos los grupos políticos y asociaciones que han mostrado su apoyo a las protestas, por las que se pide el restablecimiento de las frecuencias del AVE arrebatadas a la comarca de Sanabria el pasado mes de junio. No se trata de una movilización aislada, sino de una más dentro del amplio calendario de protestas que se han convocado en los últimos meses, tanto en la provincia de Zamora como en la cercana Ourense, donde también se han visto afectados por los recortes en la estación de A Gudiña. Una hoja de ruta que, salvo que hubiera una solución urgente por parte de Renfe, no se detendrá este sábado.

