El sótano del Museo de Semana Santa de Zamora toma forma
La empresa inicia el encofrado de los muros interiores de división de espacios del inmueble
La construcción del nuevo Museo de Semana Santa empieza a tomar forma con el encofrado de los muros de hormigón que conformarán los espacios del inmueble, concluida la fase de excavación y retirada ya la atarjea que ralentizó la ejecución del proyecto al tratarse de un elemento que la Comisión Provincial de Patrimonio determinó que debía conservarse como ejemplo de este tipo de conducciones de piedra y ladrillo.
Las dos grandes paredes de hormigón armado que se pueden observar se ubican en la zona del sótano en el que se diseñan diferentes salas museísticas, lo que augura que el proyecto cumplirá plazos.
