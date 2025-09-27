Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obras

El sótano del Museo de Semana Santa de Zamora toma forma

La empresa inicia el encofrado de los muros interiores de división de espacios del inmueble

Encofrado de dos paredes de hormigón armado en el sótano.

Encofrado de dos paredes de hormigón armado en el sótano. / JOSE LUIS FERNÁNDEZ

Susana Arizaga

La construcción del nuevo Museo de Semana Santa empieza a tomar forma con el encofrado de los muros de hormigón que conformarán los espacios del inmueble, concluida la fase de excavación y retirada ya la atarjea que ralentizó la ejecución del proyecto al tratarse de un elemento que la Comisión Provincial de Patrimonio determinó que debía conservarse como ejemplo de este tipo de conducciones de piedra y ladrillo.

Las dos grandes paredes de hormigón armado que se pueden observar se ubican en la zona del sótano en el que se diseñan diferentes salas museísticas, lo que augura que el proyecto cumplirá plazos.

Noticias relacionadas y más

n

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un estafador vende un tractor por 2.000 euros a un agricultor zamorano y no se lo entrega
  2. Zamora pierde otro popular negocio en el centro de la ciudad
  3. La pastelería de Zamora que se asienta en la última ubicación del mítico Bazar J: homenaje a los viejos almacenes
  4. La otra cara del Buscyl contada por un conductor de autobús: 'A rezar
  5. Raphael suspende su concierto de hoy en Zamora por motivos médicos: la fiesta de Caja Rural continúa con dos grandes actuaciones
  6. Aparece un aljibe con restos de una antigua cúpula abovedada en la trasera de la Catedral de Zamora
  7. Una mujer juzgada por acosar a su exmarido en un pueblo de Zamora admite los hechos y elude la prisión
  8. Comienzan las obras del nuevo aparcamiento gratuito en Zamora de más de cien plazas

El sótano del Museo de Semana Santa de Zamora toma forma

El sótano del Museo de Semana Santa de Zamora toma forma

Una imputada por conducir ebria: "Soplé con el coche aparcado varias horas antes"

Una imputada por conducir ebria: "Soplé con el coche aparcado varias horas antes"

Día Internacional de las Personas Sordas: "Para nosotros es muchísimo más fácil aprender lengua de signos, que para ellos aprender a hablar"

Día Internacional de las Personas Sordas: "Para nosotros es muchísimo más fácil aprender lengua de signos, que para ellos aprender a hablar"

Dos jóvenes se juegan 4 años de cárcel por desoír a policías y burlar su detención: atentado a la autoridad

Dos jóvenes se juegan 4 años de cárcel por desoír a policías y burlar su detención: atentado a la autoridad

El "gimnasio del cerebro": 150 personas con dolencias neurológicas en terapia alternativa en Zamora con Aisnem

El "gimnasio del cerebro": 150 personas con dolencias neurológicas en terapia alternativa en Zamora con Aisnem

Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas por... más de 630.000 euros

Un piso y tierras, herencias recibidas por Manos Unidas por... más de 630.000 euros

El mago Josemari Alcázar regresa a la Biblioteca Pública

El mago Josemari Alcázar regresa a la Biblioteca Pública

Ramón Álvarez, a análisis en las Jornadas de Estudios Locales

Ramón Álvarez, a análisis en las Jornadas de Estudios Locales
Tracking Pixel Contents