"Orgullosos de ser parte de su historia" reza la placa que descubrieron este sábado los antiguos alumnos que en 1975 comenzaron sus estudios de Formación Profesional en la Universidad Laboral. A sus instalaciones regresaron, medio siglo después, para recordar cómo aprendieron no solo un oficio, "sino también a convivir y a disfrutar de la adolescencia, entre libros y acordes de Pink Floyd o Triana, que nos acompañaban a todas horas".

Regreso a las aulas de FP medio siglo después

Fue una jornada para recordar anécdotas y vivencias de su época de estudiantes, llena de emotividad y sentimientos encontrados, "por la fortuna de poder alcanzar el hito de medio siglo de vida, con todas sus vicisitudes, las buenas y las otras; junto al peso implacable del paso del tiempo", reconocieron, agradeciendo el apoyo de la dirección actual del centro y brindando por "la cosecha del 75 de los chicos de la Laboral".