Celebración
Regreso a las aulas de FP medio siglo después
Alumnos de la promoción de 1975 que cursaron estudios de Formación Profesional en la Universidad Laboral vuelven a reencontrarse y visitan juntos las aulas en las aprendieron un oficio e hicieron grandes amistades.
"Orgullosos de ser parte de su historia" reza la placa que descubrieron este sábado los antiguos alumnos que en 1975 comenzaron sus estudios de Formación Profesional en la Universidad Laboral. A sus instalaciones regresaron, medio siglo después, para recordar cómo aprendieron no solo un oficio, "sino también a convivir y a disfrutar de la adolescencia, entre libros y acordes de Pink Floyd o Triana, que nos acompañaban a todas horas".
Fue una jornada para recordar anécdotas y vivencias de su época de estudiantes, llena de emotividad y sentimientos encontrados, "por la fortuna de poder alcanzar el hito de medio siglo de vida, con todas sus vicisitudes, las buenas y las otras; junto al peso implacable del paso del tiempo", reconocieron, agradeciendo el apoyo de la dirección actual del centro y brindando por "la cosecha del 75 de los chicos de la Laboral".
